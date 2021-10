La prochaine smartwatch de marque Motorola pourrait être un rival moins cher de la Galaxy Watch 4

En octobre 2019, une société canadienne appelée eBuyNow a annoncé une version mise à jour de la montre intelligente Moto 360 avec le chipset Snapdragon 3100 de Qualcomm et un écran OLED circulaire. Selon un communiqué de presse d’investisseurs repéré par 9to5Google, un successeur du Moto 360 de troisième génération, appelé « Moto Watch 100 », pourrait arriver avant la fin de l’année.

eBuyNow a fusionné avec CE Brands Inc plus tôt cette année et a signé une prolongation de contrat d’un an avec Motorola, qui expirera en décembre 2025. Selon le communiqué de presse publié par CE Brands le 21 octobre, la Moto Watch 100 est « conçue pour un point de prix d’entrée de gamme » et devrait entrer en production de masse en novembre.

Malgré son prix « d’entrée de gamme », cependant, la société affirme que la Moto Watch 100 est une « montre intelligente haut de gamme ». La feuille de route de la société suggère qu’elle envisage également de lancer la Moto Watch 200 et la Moto Watch 100S au premier trimestre 2022 en tant que produits de « niveau intermédiaire » pour affronter les meilleures montres intelligentes Android.

Selon les images de la Moto Watch 100 dans un autre jeu de diapositives, la smartwatch aura un affichage circulaire comme son prédécesseur, avec deux boutons ovales sur le bord droit. Étant donné qu’eBuyNow était un titulaire de licence Wear OS actif avant sa fusion avec CE Brands, il y a de fortes chances que la Moto Watch 100 exécute la plate-forme portable de Google et non un système d’exploitation personnalisé.

La montre à venir a également été repérée sur le site Web de la FCC. Selon les documents de la FCC, la Moto Watch 100 aura une résistance à l’eau de 5 ATM, une prise en charge Bluetooth 5.2 et une batterie de 355 mAh. Certaines des autres caractéristiques révélées par les documents incluent un capteur de fréquence cardiaque et un boîtier en aluminium. La montre sera disponible dans au moins deux couleurs au lancement : Phantom Black et Steel Silver.

