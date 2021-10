La prochaine sortie studio de Manowar comprendra un hommage à Spartacus, le gladiateur le plus célèbre de Bulgarie

MANOWAR ne sera pas en mesure d’exécuter la représentation en plein air précédemment prévue à Plovdiv, en Bulgarie, le 4 juillet 2022 en raison de ce que le groupe prétend être « le manquement des promoteurs à leurs obligations contractuelles ».

Les fans bulgares peuvent être sûrs que le groupe reviendra dans ce glorieux pays, un MANOWAR a dit le représentant. Et cette promesse s’accompagne d’un cadeau spécial : MANOWARLa nouvelle sortie studio de ‘ comprendra une chanson dédiée aux Manoarriors bulgares appelée « L’épée de Spartacus », nommé d’après le célèbre gladiateur et héros national.

Les « Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour ’22 » célébrera quatre décennies de MANOWAR et les anniversaires de certains des albums studio les plus célèbres du groupe. Il comprendra « une toute nouvelle production scénique, une setlist remplie de favoris des fans et d’autres surprises en feront une tournée à ne pas manquer », MANOWAR mentionné.

Dates de la tournée 2022 :

12 avril – Rotterdam, Pays-Bas – Rotterdam Ahoy



13 avril – Brême, DE – ÖVB-Arena – Halle 7



14 avril – Berlin, DE – Velodrom



16 avril – Oberhausen, DE – König Pilsener Arena



17 avril – Zwickau, DE – Stadthalle



21 avril – Nuremberg, DE – Arena Nürnberger Versicherung



22 avril – Neu-Ulm, DE – Ratiopharm Arena



23 avril – Mannheim, DE – SAP Arena



30 juin – Barcelone, ES – Rock Fest Barcelona



21 juillet – Vila Nova de Famalicão, PT – Laurus Nobilis Music Fest

MANOWAR a sorti un nouvel EP, « La bataille finale I », en mars 2019. Les parties II et III de la trilogie arriveront à une date ultérieure, inspirées de MANOWARles aventures de sur le reste de « La bataille finale ».

En 2019, MANOWAR recruté Anders Johansson en tant que nouveau batteur du groupe.

Le musicien suédois a fait ses débuts en direct avec MANOWAR en mars 2019 à Brno, République tchèque.

Johansson peut être entendu sur « La bataille finale I », qui a été initialement mis à disposition en prévente exclusive sur le stand de marchandises du groupe « La bataille finale » tour du monde.

Ancien MANOWAR guitariste Karl Logan a été arrêté en août 2018 à Charlotte, en Caroline du Nord, et inculpé de six chefs d’exploitation au troisième degré d’un mineur. Il a été emprisonné après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de pédopornographie.

Quelques jours après Karll’arrestation de a été rendue publique, MANOWAR a publié une déclaration disant qu’il ne jouerait plus avec le groupe. Il a depuis été remplacé par EV Martel, qui a déjà joué dans un MANOWAR groupe hommage.

