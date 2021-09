La prochaine tablette à petit budget de Samsung fuit dans les rendus tout-en-un

La pandémie a provoqué une résurgence de l’utilisation et de la popularité des tablettes, et il y a certainement beaucoup plus de choix aujourd’hui que ce que nous avions il y a tout juste un an. Samsung, sans doute le fabricant de tablettes Android grand public le plus prolifique, n’hésite pas à en offrir encore plus, et le Galaxy Tab A8 2021 semble être le prochain en ligne.

Le leaker notable @OnLeaks a partagé des rendus de haute qualité de ce qu’il prétend être le successeur de l’onglet A7 de l’année dernière. Dans une année où certains des smartphones les plus populaires de Samsung ont pris des courbes, la prochaine tablette économique a un design assez plat de part en part.

Il ressemble au Realme Pad récemment lancé.

Caractéristique d’un appareil abordable, l’A8 a des bordures visibles autour de son écran Full HD+ de 10,4 pouces. Comme son prédécesseur, cependant, il devrait avoir un corps en aluminium d’une épaisseur maximale de 8,7 mm. Il y a un capteur 8MP à l’arrière, et il y a une prise casque 3,5 mm pour les sessions d’écoute filaire.

Il y a un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et une caméra frontale sur la lunette droite.

Les tablettes sont couramment utilisées pour le divertissement, et la configuration à quatre haut-parleurs de l’A8, avec une prise en charge potentielle de Dolby Atmos, devrait, espérons-le, rendre justice à vos sessions de binge-watching. Nous n’avons pas de détails spécifiques sur le processeur qui alimentera l’appareil, mais il pourrait très bien y avoir un modèle LTE adapté aux personnes en déplacement.

C’est à peu près toutes les informations dont nous disposons actuellement, mais si vous êtes à la recherche d’une tablette Android pas chère, vous voudrez peut-être attendre et voir ce que Samsung a à offrir avec l’A8 2021.