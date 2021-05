La prochaine tablette abordable de Samsung sera probablement la Galaxy Tab S7 XL Lite

Samsung est sur le point d’élargir la gamme Samsung Galaxy Tab S7 avec un nouveau modèle abordable qui arrivera aux côtés d’un A7 Lite en juin. Alors que son nom était auparavant considéré comme simplement le Samsung Galaxy Tab S7 Lite, puis plus tard le Samsung Galaxy Tab S7 Plus Lite, une nouvelle documentation provenant de SamMobile révèle qu’il sera en fait surnommé le Samsung Galaxy Tab S7 XL Lite.

En ce qui concerne les noms, c’est un peu difficile à manier, mais pas illogique. Samsung semble avoir réservé la marque «Plus» aux produits qui offrent un peu plus en termes d’ensemble de fonctionnalités, le XL faisant ici référence à la taille de la tablette. Il garde le “Lite” pour signifier qu’il s’agit d’une version atténuée de la Galaxy Tab S7. Bien que le résultat final soit un peu une bouchée, cela a du sens comme choix.

Coïncidant avec le nom révélé, Evan Blass a partagé des images supplémentaires de la tablette, montrant les variantes argent, verte et bleue de la prochaine tablette.

Comme ses grands frères, la Tab S7 sera un bel appareil. Ce n’est pas susceptible d’être puissant cependant. Il est livré avec un Snapdragon 750G, 4 Go de RAM associé à 128 Go de stockage extensible. La charge rapide Bluetooth 5.0, WiFi 5 et 45W via un port USB-C résume les spécifications supposées. Aucun détail n’a encore été divulgué en ce qui concerne les prix, mais il devrait se situer autour de 400 $ s’il veut concurrencer d’autres tablettes Android bon marché.

