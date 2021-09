La prochaine tablette de Realme semble être un rival de l’iPad Air

Différentes tablettes sont conçues à des fins différentes, qu’il s’agisse d’une petite version d’un ordinateur portable pour la productivité ou d’un système de divertissement facile à utiliser, et nous venons d’avoir une assez bonne idée de la pensée derrière la prochaine tablette Android de Realme. .

Le Realme Pad, que la société taquine depuis un certain temps maintenant, a fait l’objet d’un tweet du PDG de la société, Madhav Sheth. Sur Twitter, Sheth a écrit “il y a un besoin d’un vraiment léger et mince [tablets] pour votre facilité et nous aurons peut-être une solution !”, terminant le tweet par un hashtag réitérant le nom de Realme Pad.

Il semble donc que la portabilité soit le nom du jeu ici, et il semble que Realme essaie de concevoir une tablette vraiment facile à transporter, ce qui est le même genre de chose qu’Apple tente avec sa gamme iPad Air.

Notez simplement que Sheth ne mentionne pas du tout la taille de l’écran, ce qui suggère que ce n’est pas un domaine que la société a essayé de réduire. Alors peut-être que le Realme Pad n’est pas destiné à être un rival de l’iPad Mini.

Nous ne savons pas encore quand le Realme Pad arrivera, mais la société le taquine assez régulièrement maintenant.

Analyse : l’iPad n’est pas le seul rival

Notre comparaison avec les iPad n’est pas qu’une simple spéculation ; avec Apple, l’un des grands chiens du marché de l’ardoise, il est très facile de contextualiser chaque nouvelle tablette Android en rivale avec l’un des portefeuilles de l’entreprise.

Selon Statista, depuis 2011, les iPad d’Apple ont représenté environ un tiers de toutes les ventes de tablettes chaque trimestre, bien qu’il y ait une certaine variation avec des hauts de 60 % et des bas de 20 %.

Ce qui est remarquable, c’est que, chaque trimestre, les trois plus grands fabricants de tablettes Android réalisent à peu près le même nombre de ventes combinées qu’Apple seul (bien que cela soit assez approximatif compte tenu des changements annuels). Ce sont Samsung, Lenovo et Amazon, chacun proposant des tablettes pour différentes démographies, et à part une tranche de viande étiquetée «autre», ils constituent la majorité du reste des ventes d’ardoise chaque saison.

En tant que fabricant de tablettes Android essayant de gagner une partie de cette tarte de «vente d’ardoises», Realme va découvrir où il se situe dans le mélange avec son nouveau Pad. Les tablettes Fire d’Amazon et les iPad d’entrée de gamme sont parfaits pour le divertissement. Les Samsung Galaxy Tabs et les iPad Pros sont les meilleurs pour travailler. Les ardoises Lenovo et les modèles iPad Air et Mini sont parfaits pour l’éducation ou l’utilisation en déplacement.

Ainsi, non seulement Realme doit-il faire face au meilleur chien Apple, mais aussi à une grande marque Android qui régit le segment de marché qu’il vise. C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs, car le choix est toujours une bonne chose, mais pas une si bonne nouvelle pour Realme, qui essaie de trouver un créneau pour sa première liste.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles de nombreux fabricants de téléphones sortiraient bientôt leurs premières tablettes – Xiaomi a récemment dévoilé le Mi Pad 5, sa première ardoise en trois ans, et Vivo, OnePlus et Opop sont tous censés entrer également sur le marché des tablettes. Ainsi, alors que Realme trace la voie avec le Pad, il ouvre une voie que d’autres marques pourraient bientôt suivre.