La prochaine vague de contrôle de relance arrive la semaine prochaine

Les derniers chèques de relance – qui étaient le premier versement d’un paiement anticipé du crédit d’impôt pour enfants – n’ont été envoyés qu’il y a environ deux semaines. Mais c’est presque le moment, croyez-le ou non, qu’une toute nouvelle vague de chèques commence à frapper les comptes bancaires. Le prochain contrôle de relance aura lieu non pas ce vendredi, mais le vendredi suivant – le 13 août, pour être précis. C’est le deuxième de ce qui sera finalement une série de six chèques de paiements de relance, un avantage qui enverra finalement des centaines de dollars aux familles avec enfants éligibles.

Prochain contrôle de relance ETA

Le 15 de chaque mois, jusqu’en décembre, est censé être la date à laquelle chacun de ces six chèques est distribué par l’IRS (soit par dépôt direct bancaire, soit par la poste sous forme de chèque papier). Ce mois-ci, cependant, est la seule exception. Étant donné que le 15 août tombe un dimanche, l’IRS sauvegarde la date de paiement au vendredi 13 août. C’est-à-dire la date à laquelle les dépôts directs doivent apparaître sur les comptes bancaires. Et c’est la date à laquelle les chèques papier seront envoyés par la poste (ils mettront encore quelques jours à arriver à destination, bien sûr).

Quant à savoir qui recevra réellement l’un de ces prochains chèques de relance ? En guise de récapitulatif, ceux-ci s’adressent spécifiquement aux familles avec enfants admissibles. Les enfants, quel que soit leur nombre, doivent appartenir à l’une des deux tranches d’âge. Si vous êtes parent d’un enfant ou d’enfants de moins de six ans (ou si le vôtre n’a pas plus de 17 ans), vous recevrez probablement l’un de ces prochains chèques. “Probablement” étant le mot clé.

Ce portail IRS contient la liste complète des détails d’éligibilité, y compris les exigences de revenu. Faites défiler vers le bas de cette page et cliquez sur le bouton bleu « Vérifiez votre éligibilité » pour commencer.

Détails supplémentaires

Votre paiement du crédit d’impôt pour enfants sera moindre si vous effectuez :

150 000 $ en tant que couple marié produisant une déclaration conjointe (ou si vous remplissez une déclaration en tant que veuve ou veuf admissible); 112 500 $, en cas de déclaration en tant que chef de famille ; ou 75 000 $ si vous êtes un déclarant célibataire ou si vous êtes marié et que vous produisez une déclaration distincte.

En ce qui concerne les paiements eux-mêmes, chacun de vos six chèques mensuels totalisera 250 $ pour chaque enfant âgé de six à 17 ans. Le montant est de 300 $/mois pour chaque enfant de moins de six ans. Et les prochaines dates de contrôle de relance, après le 13 août, sont le 15 septembre, le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre.

Voici une autre chose importante à retenir. Si vous additionnez les six chèques que vous recevez, vous obtiendrez également ce montant l’année prochaine. Juste comme une somme forfaitaire unique, à la place. Il prendra la forme d’un crédit d’impôt lorsque vous déposerez vos impôts fédéraux en 2022.

