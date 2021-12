La prochaine vente voit des milliers de files d’attente à partir de 4 heures du matin – les magasins sont envahis par les acheteurs alors qu’ils rouvrent enfin | Royaume-Uni | Des nouvelles

De nombreux acheteurs ont fait la queue dans les magasins de grande rue dès 4 h 30 ce matin après que les soldes traditionnelles du lendemain de Noël ont été reportées à aujourd’hui. Ensuite, qui est traditionnellement le premier magasin à ouvrir à 6 heures du matin le 26, attire souvent un grand nombre de personnes espérant s’acheter des produits à prix réduit.

Malgré le retard d’un jour dans l’ouverture des magasins, la file d’attente pour Next s’étendait sur 500 mètres au Brotherhood Retail Park de Peterborough.

Le magasin de la société à Liverpool a vu des files d’attente d’une taille similaire, tandis que des files d’attente importantes pourraient également être repérées à l’extérieur d’une succursale de Next à Shoreham-by-Sea.

Des files d’attente ont commencé à se former à 1h du matin pour une ouverture à 6h du matin au magasin Next situé au centre commercial Bullring à Birmingham.

Alors que la succursale de Queen Street à Cardiff a également vu des chasseurs de bonnes affaires faire la queue avant l’ouverture des portes à 6 heures du matin.

Les acheteurs passionnés se sont vu offrir des masques chirurgicaux par le personnel en attendant de tenter de les protéger contre la propagation de Covid.

Les clients n’ont pas non plus été découragés par les conditions météorologiques, car, dans le parc de vente au détail Silverlink à North Tyneside, beaucoup ont enfilé des manteaux épais et des chapeaux à pompon en attendant.

Les acheteurs pouvaient être vus à perte de vue en attendant l’ouverture de Next à 6 heures du matin à la succursale, avec de nombreux sacs à provisions agrippés en attendant d’être autorisés à entrer.

Des images de longues files d’attente montrant des milliers d’acheteurs viennent après que certains des plus grands magasins du Royaume-Uni, dont Marks & Spencer, Next et John Lewis, soient restés fermés dimanche.

Dans le centre de Londres, la fréquentation était de 67% inférieure aux chiffres de 2019, et elle était de 58% inférieure à 2019 dans les autres grandes villes britanniques.

Les chiffres étaient légèrement plus élevés dans les bourgs, qui n’ont enregistré qu’une baisse de 12% par rapport au trafic d’achat de 2019.

New West End Company, un partenariat commercial de 600 détaillants britanniques et internationaux d’Oxford Street, Bond Street, Regent Street et Mayfair, a indiqué que la fréquentation avait baissé de 44% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2019.

Le directeur général de la société, Jace Tyrrell, a déclaré que Londres continuait de ressentir les effets de la variante Omicron Covid et que de nombreux acheteurs avaient choisi de faire leurs achats en ligne plutôt qu’en magasin.

Il a ajouté : « Ceci, combiné aux limitations de la réglementation sur le commerce du dimanche, a vu un début en sourdine de la période de vente après Noël.

« Nous espérons que le Premier ministre fournira plus de précisions sur les restrictions possibles cette semaine pour garantir que les entreprises disposent de suffisamment de temps pour se préparer à d’autres changements. »

De nouvelles restrictions sur les coronavirus sont entrées en vigueur au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, ce qui pourrait voir de nombreux acheteurs effectuer des achats en ligne à la place.

En raison des restrictions, les acheteurs devraient dépenser en moyenne 247 £ chacun lors des ventes de fin d’année.

Il s’agit d’une augmentation de 85 £ par rapport au chiffre de 2020 et de 61 £ de plus qu’en 2019.