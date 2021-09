La prochaine vitrine PS5 de PlayStation est le 9 septembre

Image : Sony

Nous aurons enfin une meilleure idée de ce qui nous attend pour la PS5 lors d’une vitrine le 9 septembre, a annoncé Sony sur le blog PlayStation aujourd’hui.

La vitrine PS5 durera environ 40 minutes et comprendra des mises à jour de divers studios PlayStation sur les jeux “publiant ces vacances et au-delà”. Le blog PlayStation a souligné que la vitrine ne contiendra aucune information sur le prochain casque PS5 VR de Sony, mais qu’elle comportera des interviews post-spectacle avec des développeurs, approfondissant certaines des annonces.

La nouvelle de la vitrine intervient après un été relativement calme sur PlayStation. Sony n’a pas organisé de gros livestreams ni fait une apparition importante lors d’événements tiers comme l’E3. En dehors des annonces ponctuelles pour les ports PS5 comme Ghost of Tsushima et Death Stranding Director’s Cuts, le plus que nous ayons entendu est venu lorsque Guerilla Games est apparu à la Gamescom la semaine dernière pour confirmer le retard d’Horizon Forbidden West jusqu’en février 2022.

Image : Sony

En conséquence, le calendrier de sortie de première partie de la PS5 semble un peu léger pour cet automne à l’approche de la saison des vacances. Après la sortie de la Death Loop exclusive à la console chronométrée le mois prochain, il y a le jeu d’action et d’aventure cross-gen Kena: Bridge of Spirits et puis … pas grand-chose d’autre en dehors des blockbusters multiplateformes comme Battlefield 2042 et Guardians of the Galaxy.

G/O Media peut toucher une commission

Le prochain jeu sans titre God of War que tout le monde a appelé God of War: Ragnarok avait déjà été taquiné pour une sortie en 2021, mais a également été reporté. Un certain nombre d’autres jeux ont également glissé jusqu’en 2022 en raison de complications de travail en cours résultant de la pandémie.

La PS5 a bien démarré cette année avec Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart. Espérons qu’il a encore une ou deux surprises dans sa manche pour terminer 2021. La vitrine du 9 septembre devrait commencer à 16h00 HE sur YouTube et Twitch.