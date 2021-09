La proclamation typiquement intergenre de Nina Simone

Styliste vocal hors pair Nina simone a dû attendre trois ans entre la sortie de son premier album, avec Little Girl Blue en 1958, jusqu’à sa première apparition dans les charts américains avec Nina At Newport. Après avoir figuré dans les charts avec un autre disque live, Nina Simone In Concert de 1964, elle a ensuite participé à deux reprises à l’enquête sur les albums pop de Billboard en 1965, avec I Put A Spell On You en juin et avec Pastel Blues moins de quatre mois plus tard.

Le premier de ces albums n’a pas fait le classement R&B, que Billboard a présenté au début de cette année, mais le second est devenu un élément du Top 10, au n ° 8. Son pic n ° 139 du côté pop souligne que le principal public de Simone à l’époque était sur le marché du rythme et du blues. Avec le recul, le vrai choc est de noter que Simone n’a jamais eu un autre Top 10 LP sur le palmarès soul.

Néanmoins, quatre autres entrées ont suivi ce compte à rebours sur une période de 14 mois, commençant le 10 septembre 1966, lorsque Wild Is The Wind a fait la liste des 25 positions au n ° 23. Près de deux mois avant qu’il n’atteigne le palmarès pop, l’album, son sixième pour Philips, a fait ses débuts sur ce palmarès soul juste en dessous de Sunny et de Bobby Hebb. James Brown‘s Soul Brother No.1.

Le LP de 11 titres de Simone, produit comme d’habitude par le compositeur et arrangeur né à New York Hal Mooney, présentait l’une de ses propres compositions, le commentaire social typiquement courageux « Four Women ». L’album a été nommé d’après la composition de Dimitri Tiomkin et Ned Washington, qui avait été introduite dans une version nominée aux Oscars par Johnny Mathis, dans le film de 1957 du même nom. David Bowie était parmi les nombreux dévots de la chanson, comme le prouve sa reprise sur Station To Station en 1976.

“Sa voix était principalement utilisée comme instrument”

Lorsque Simone a joué au Square East à New York en mars, elle a ouvert avec “Wild Is The Wind”. Cela a fait une grande impression sur son public, comme l’a observé le critique de Billboard, Claude Hall. “C’était une production palpitante avec un tempo et une fin en hausse”, a-t-il écrit. «Sa performance au piano était excellente; sa voix était principalement utilisée comme instrument, ajoutant à l’effet total.

Parmi les autres morceaux notables de la sortie de Simone figuraient son interprétation du traditionnel “Black Is The Color Of My True Love’s Hair” et un autre “Lilac Wine” de James Shelton. Cette chanson envoûtante deviendra plus tard bien connue, en particulier du public britannique, dans un enregistrement à succès d’Elkie Brooks. Il a également été enregistré par Jeff Buckley sur son album phare de 1994, Grace.

Wild Is The Wind a atteint la 12e place du classement R&B et la 110e place du marché de la pop. Une acclamation bien plus grande et plus répandue allait venir dans les années qui suivirent.

