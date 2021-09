La production alimentaire au Royaume-Uni pourrait risquer de se déplacer à l’étranger, prévient le BRC

“Noël va être incroyablement difficile dans certaines régions.” : Andrew Opie. // BRC avertit que les fabricants de produits alimentaires sont sur le point de faire face aux pénuries de main-d’œuvre // Le groupe de vente au détail dit qu’il n’est pas trop tôt pour que le gouvernement fasse quelque chose pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème

Selon le British Retail Consortium, la fabrication de produits alimentaires au Royaume-Uni est soumise à une telle pression en raison des pénuries de personnel que la production pourrait devoir quitter le pays.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité du BRC, a déclaré que les pénuries de chauffeurs de poids lourds et d’autres membres du personnel de la chaîne d’approvisionnement signifiaient que le secteur était “juste sur le point de faire face” en ce moment.

Il a averti que la période de Noël serait « incroyablement difficile » dans certaines régions.

LIRE LA SUITE:

Les usines ne peuvent pas recruter suffisamment de personnel, a-t-il déclaré, ajoutant: “Nous luttons”.

S’exprimant lors d’une session spéciale de la UK Trade and Business Commission, un groupe indépendant de représentants d’entreprises et de députés cherchant à faire des recommandations au gouvernement, Opie a déclaré à la commission que c’était incroyablement difficile pour l’industrie, mais a déclaré qu’il était plus préoccupé par les pénuries. dans la fabrication et la transformation des aliments.

« Malgré tous les efforts déployés par les usines alimentaires, nous ne pouvons pas recruter suffisamment d’autochtones ici. Ils ne veulent tout simplement pas jouer ces rôles pour une raison quelconque », a déclaré M. Opie.

« Cela laisse le choix au gouvernement. Veut-il maintenir le niveau de fabrication alimentaire tel qu’il est actuellement dans ce pays, ou risque-t-il de délocaliser cette production vers d’autres pays, puis nous importons ces produits finis au Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

« Nous avons actuellement dans ce pays un secteur de la fabrication d’aliments très hautement qualifié et bien géré qui exporte assez largement. C’est soumis à une telle pression en ce moment et si nous ne pouvons pas recruter de personnes et pourvoir ces postes vacants, alors les détaillants qui achètent ces produits pour nous les vendre en tant que consommateurs devront chercher ailleurs et finiront par délocaliser une partie de cette production dans des endroits comme l’Europe », dit-il à la commission.

«Je pense que le gouvernement est confronté à un choix assez difficile ici pour savoir où il veut placer ses ressources, où il veut mettre sa politique d’immigration et où il veut mettre l’économie, en termes de produits fabriqués ici au Royaume-Uni. ,” il ajouta.

Au cours de l’audience, il a reconnu que Noël pourrait présenter des problèmes, bien qu’ils n’aient pas prévu de pénurie majeure.

« Nous ne voyons pas de pénuries majeures et nous n’anticipons pas cela, mais c’est le défi constant, essayer de garder la tête hors de l’eau. Il n’y a pas de mou dans le système », a déclaré Opie.

« Noël va être incroyablement difficile dans certaines régions.

« Il pourrait y avoir des perturbations à petite échelle. Même les délais de livraison en ligne pourraient être plus difficiles. Il est trop tôt pour prédire, mais pas trop tôt pour que le gouvernement fasse quelque chose pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème », a-t-il ajouté.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette