La production commence et Amber Heard publie une photo avec Jason Momoa – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’actrice et mannequin américaine, Amber Heard, est dans le collimateur du monde du divertissement depuis sa séparation avec l’acteur Johnny Depp.

Malgré le fait qu’ils soient devant les tribunaux depuis un certain temps, il semble que l’affaire controversée d’Amber Heard et Johnny Depp soit encore loin d’être terminée.

Depuis qu’on a appris qu’Amber Heard et Johnny Depp se sépareraient, une série de poursuites ont été intentées contre les deux parties ; car les deux acteurs ont déclaré avoir subi des violences pendant la durée de leur mariage.

Malgré le fait que les avocats et les juges dans l’affaire manquent encore de plusieurs détails à déterminer ; Il semble que, petit à petit, Amber et Johnny commencent à reprendre leur chemin.

C’est le cas d’Amber Heard, qui travaille actuellement sur son rôle de Mera dans Aquaman 2.

Rappelons-nous que Heard a traversé une série de conflits qui ont menacé de perdre son rôle; Pour cette raison, l’actrice a déclaré qu’elle était enthousiasmée par sa participation au film.

Rappelons que Johnny Depp a été licencié de sa participation à “Fantastic Animals and Where to Find Them”. Les fans de Depp ont ensuite demandé qu’Amber Heard soit également renvoyée d’Aquaman 2.

Cependant, Warner Bros. a ignoré la demande des fans de Depp, alors Amber Heard continuera de jouer Mera dans le film tant attendu.

Le 11 juin 2021, Amber Heard, qui est heureuse de garder son rôle, n’a pas hésité à partager le début du tournage avec ses followers.

C’est dans un post Instagram qu’Amber Head a posté une photo aux côtés du célèbre acteur Jason Momoa.