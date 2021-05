La production d’acier brut de JSW Steel grimpe à 13,71 LT en avril

JSW Steel a produit 3,37 LT de produits laminés longs au cours du mois sous revue, contre 0,89 LT d’avril 2020 (Image représentative)

JSW Steel a déclaré mardi que sa production d’acier brut avait doublé pour atteindre 13,71 lakh tonne (LT) en avril 2021. La société avait produit 5,63 LT en avril 2020, a déclaré JSW Steel dans un communiqué. Sur une base mensuelle (maman), la production d’acier brut a chuté de 5 pour cent. L’entreprise avait produit 14,46 LT d’acier brut en mars 2021.

En avril, la production de produits laminés plats de la société a été multipliée par trois pour atteindre 9,57 LT, contre 3,44 LT le même mois l’année dernière. La production d’avril était de 9% inférieure à celle de 10,50 LT de production de produits laminés plats en mars 2021.

JSW Steel a produit 3,37 LT de produits laminés longs au cours du mois sous revue, contre 0,89 LT d’avril 2020. La production de 3,37 LT de produits laminés longs en avril 2021 était inférieure de 5%, contre 3,54 LT en mars 2021.

JSW Steel Ltd est la société phare du groupe JSW, diversifié de 12 milliards USD, qui a une présence de premier plan dans des secteurs tels que l’acier, l’énergie, les infrastructures, le ciment, le sport, entre autres.

