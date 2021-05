La production d’acier de JSW va prendre un coup au premier trimestre, selon Seshagiri Rao

“Le prochain trimestre devrait bien se passer, ce trimestre, nous comblons les déficits du marché intérieur en augmentant les exportations”, a-t-il déclaré.

La production d’acier de JSW Steel subira un coup dur au premier trimestre de l’exercice en cours en raison de l’impact de l’interdiction sur l’utilisation de l’oxygène à des fins industrielles. La consommation d’acier devrait également être plus faible, car les verrouillages localisés dans plusieurs régions du pays ont un impact sur la demande.

Cependant, la direction de la société espère que l’impact sera limité à un quart et que les conditions devraient s’améliorer à partir du deuxième trimestre.

Seshagiri Rao MVS, directeur général adjoint de JSW Steel et directeur financier du groupe, a déclaré à FE que l’utilisation de la capacité de l’entreprise de 96% au cours du trimestre de mars était tombée à 91% en avril.

«Avec la demande d’oxygène médical restant au même niveau, (l’utilisation de la capacité) en mai pourrait également être sur des lignes similaires. Donc, oui, il y aura un certain impact sur la production d’acier, qui était inférieure de 4 à 5% en avril et mai serait sur des lignes similaires », a-t-il déclaré.

L’entreprise fournit actuellement jusqu’à 1 200 tonnes par jour d’oxygène médical et a fourni un total de 20 000 tonnes en avril. À la fin du mois dernier, JSW Steel avait déclaré qu’il réduirait la production d’acier et augmenterait l’offre d’oxygène liquide, ce qui a entraîné une forte augmentation de la demande lorsque la deuxième vague de Covid-19 a frappé l’Inde. JSW Steel fournit de l’oxygène liquide à partir de ses trois usines de fabrication du Karnataka, du Maharashtra et du Tamil Nadu à divers États.

Il y a également eu un impact sur la demande d’acier, car les verrouillages localisés et le détournement d’oxygène à des fins médicales ont frappé les industries consommatrices d’acier comme la fabrication de métaux et les unités de soudage. «En avril, la consommation d’acier est tombée à 6,7 millions de tonnes contre 9,1 millions de tonnes en mars, il y a donc un impact d’environ 3 millions de tonnes de consommation d’acier», a déclaré Rao.

Cependant, alors que le nombre de cas de Covid-19 diminue et que la vaccination est déployée pour la majorité de la population, Rao a déclaré qu’il espérait que les choses se normaliseraient. “Le prochain trimestre devrait bien se passer, ce trimestre, nous comblons les déficits du marché intérieur en augmentant les exportations”, a-t-il déclaré.

Rao a souligné que malgré le hoquet à court terme, l’année 2021 restera forte pour la consommation d’acier. L’Association mondiale de l’acier (WSA) a estimé cette année 102 millions de tonnes de demande supplémentaire, soit 5,6% de plus. Sur ce total, 32 millions de tonnes seront apportées par la Chine avec une croissance de 3%, et le reste 70 millions de tonnes viendront du reste du monde, où la croissance est proche de 9%.

«WSA estime que les grands investissements d’infrastructure poussés par divers gouvernements dans différents pays, qui sont à forte intensité de matières premières et d’acier, conduiront à une bonne demande d’acier. En Inde, WSA a déclaré que la demande d’acier sera de 106 millions de tonnes par rapport au niveau actuel de 94 millions de tonnes, il y aura donc 12 millions de tonnes de demande supplémentaire en Inde en 2021 », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les prix de l’acier, qui ont connu une forte hausse, Rao a déclaré que si la volatilité à court terme a été créée par des forces spéculatives et verrait certaines corrections, il était peu probable qu’elle soit forte. «Fondamentalement, la demande est très forte, que ce soit au niveau mondial ou en Inde, malgré un certain impact de la deuxième vague Covid», a déclaré Rao. Les prix de la bobine laminée à chaud augmentent depuis août 2020. Depuis lors, le métal a augmenté de 238% à 1515 $ la tonne, selon les données de Bloomberg.

JSW Steel a signalé une forte augmentation du bénéfice net consolidé de près de 22 fois sur une base annuelle à Rs 4.191 crore pour le trimestre clos le 31 mars 2021, enregistrant son bénéfice trimestriel le plus élevé jamais enregistré. Ce saut multiple est dû à une augmentation de la demande d’acier, une forte augmentation des prix de l’acier dans le monde et une base plus basse de l’année dernière, qui a été affectée par les perturbations causées par la pandémie de Covid-19. Le producteur d’acier a également déclaré son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré, qui a augmenté de 51% en glissement annuel pour atteindre 26 934 crores de roupies.

