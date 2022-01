La production d’aluminium moulé de Vedanta dans les fonderies bondit de 16 % à 5 79 000 au troisième trimestre de l’exercice 22

La raffinerie de Lanjigarh a produit 4 72 000 tonnes d’alumine au troisième trimestre 2021-2022, soit 16 % de plus qu’au troisième trimestre de l’exercice 2021 et 8 % de moins qu’au deuxième trimestre de l’exercice 22.



Vedanta Ltd a déclaré lundi que la production d’aluminium moulé dans ses fonderies s’élevait à 5 79 000 tonnes au troisième trimestre de l’exercice financier actuel, enregistrant une augmentation de 16%.

« La production d’aluminium moulé dans nos fonderies s’élevait à 5 79 000 tonnes au troisième trimestre de l’exercice 22, soit une augmentation de 16% par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2021 et de 2% par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2022 », a déclaré la société dans un dossier déposé auprès de l’ESB.

La raffinerie de Lanjigarh a produit 4 72 000 tonnes d’alumine au troisième trimestre 2021-2022, soit 16 % de plus qu’au troisième trimestre de l’exercice 2021 et 8 % de moins qu’au deuxième trimestre de l’exercice 22.

La production totale de Zinc-International pour le troisième trimestre de l’exercice 22 était de 52 000 tonnes, soit 11 % de moins qu’au troisième trimestre de l’exercice 21.

Il n’y a pas eu de production à Goa en raison de la poursuite de la suspension de l’exploitation minière en vertu d’un jugement de la Cour suprême ordonnant l’arrêt des opérations minières de toutes les sociétés de l’État à compter du 16 mars 2018.

« Nous continuons de nous engager avec le gouvernement pour la reprise des opérations minières », a déclaré la société.

Au Karnataka, la production de minerai vendable au T3 FY22 s’est élevée à 1,2 million de tonnes, en baisse de 14% par rapport au T3 FY21 et de quatre pour cent par rapport au T2 FY22 en raison de l’impact sur les opérations en raison des fortes pluies au troisième trimestre de la fiscalité actuelle.

La production de fonte brute s’est établie à 2 02 000 tonnes au cours du troisième trimestre de l’exercice en cours, soit une augmentation de 39 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice 21.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.