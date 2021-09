La production d’Apple Car pourrait enfin démarrer en 2024 après des années de rumeurs

Les rumeurs du projet de voiture électrique d’Apple circulent depuis près d’une décennie maintenant. Certains des rapports ont été plus crédibles que d’autres, mais la grande quantité d’informations divulguées a clairement montré que quelque chose d’important se passait à huis clos. Le dernier rapport tombe du côté le moins fiable, mais mérite toujours une mention. Selon Digitimes (via .), Apple se prépare à lancer la production en série de l’Apple Car en 2024. La société serait en pourparlers avec un certain nombre de partenaires potentiels en Asie, dont Toyota et LG.

Des sources affirment qu’Apple a rendu visite à SK Group et LG Electronics pour discuter du projet en juillet. Ces mêmes sources pensent que la société japonaise Toyota Motor Corporation pourrait être la prochaine sur la liste d’Apple. Toyota n’est que le dernier constructeur automobile à apparaître dans les rumeurs qui circulent autour de l’Apple Car. La société était auparavant liée à BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et Hyundai.

Quand commencera la production d’Apple Car ?

Au fil des ans, un certain nombre de sources ont donné un aperçu du projet tout au long de sa chronologie tumultueuse. Au début de 2015, le Wall Street Journal a rapporté que Titan – qui est le nom de code du projet d’Apple – ressemblerait à une fourgonnette au lieu d’une voiture.

Près de deux ans plus tard, Bloomberg a rapporté qu’Apple s’était mis à travailler sur des systèmes autonomes qui alimenteraient sa voiture autonome plutôt que la voiture elle-même. Dans les années qui ont suivi, des dépôts de brevets et un procès ont dissipé tout doute sur le fait que l’Apple Car n’est qu’une rumeur. Tôt ou tard, Apple va lancer une automobile (ou annuler sans ménagement le projet).

L’un des récits les plus convaincants entourant le lancement de l’Apple Car est de savoir si Tim Cook sera toujours là lorsqu’il sera enfin mis en vente. Un récent rapport de Bloomberg a affirmé que Cook serait là pour superviser une autre nouvelle gamme de produits majeure avant de prendre sa retraite. Ce produit sera selon toute vraisemblance les lunettes de réalité mixte d’Apple et/ou le casque AR. Ce rapport suggère que Cook envisage de prendre sa retraite à un moment donné entre 2025 et 2028. Si Apple peut vraiment lancer la production de masse de l’Apple Car d’ici 2024, Cook pourrait être en mesure de l’annoncer sur scène après tout.

Quelle est la prochaine étape pour Apple?

Nous ne sommes pas convaincus qu’Apple mette sa voiture en production avant 2024. Digitimes n’a jamais été la source la plus fiable. De plus, des rapports récents suggèrent qu’il y a eu récemment beaucoup de roulement dans la division automobile. En attendant, Apple devrait dévoiler l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et un certain nombre d’autres nouveaux appareils lors d’un événement plus tard ce mois-ci.