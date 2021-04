La production de Bitcoin Riot Blockchain dépasse de 80% les niveaux d’avant la réduction de moitié

Dans une annonce lundi, Riot Blockchain a rapporté avoir produit 187 Bitcoin (BTC) – environ 11,2 millions de dollars – le mois dernier, soit une augmentation de 80% par rapport à son extraction BTC en mars 2020. La société a déclaré qu’elle détenait plus de 1565 Bitcoin sur son bilan. au 31 mars, représentant plus de 94 millions de dollars en crypto.

Le rapport minier fait suite à l’achat de 138 millions de dollars par Riot de 42000 Antminers S19j au géant de l’extraction de crypto Bitmain. Environ 6% des plates-formes – 2400 Antminers – seraient déjà en route vers les installations de Coinmint à New York, où Riot gère une partie de ses opérations minières. À la fin du mois d’avril, Riot a affirmé qu’il disposera de 16 146 Antminers en fonctionnement capables de produire 1,6 exhashs par seconde.

Au fur et à mesure que de plus en plus d’Antminers seront mis en service, Riot s’attend à ce que sa puissance de hachage augmente considérablement. D’ici la fin de l’année, la société minière prévoit d’atteindre une capacité de taux de hachage de 3,8 EH / s, tandis que la capacité totale de la flotte de 81.146 Antminers – qui devrait être pleinement opérationnelle avant le quatrième trimestre de 2022 – pourrait produire un taux de hachage de 7,7 EH / s. Selon les données de la blockchain, cela représenterait plus de 4% du taux de hachage de l’ensemble du réseau Bitcoin, soit environ 171 millions de térahashes par seconde au moment de la publication.

Riot aurait également l’intention d’acheter une importante installation minière dans l’État du Texas. La société minière a déclaré la semaine dernière qu’elle achèterait la société Whinstone appartenant à Northern Data pour 650 millions de dollars. L’accord permettrait apparemment à Riot d’exploiter ses plates-formes au Texas avec une capacité totale de 750 mégawatts, avec une expansion supplémentaire de 300 MW prévue.