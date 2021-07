La production de “Bitfarms” du mineur vert BTC augmente de 50% après l’interdiction de la Chine, alors que Compass passe au nucléaire

in

Par Clark

Bitfarms fabrique des BTC supplémentaires à une valeur moindre grâce à la baisse du problème.

La société Bitcoin nord-américaine cotée en bourse, Bitfarms, a doublé sa productivité cette année au milieu de la migration étouffante et résultante des mineurs chinois.

La société canadienne d’extraction d’électricité prétend alimenter actuellement 1,5 % calculable de l’ensemble du réseau Bitcoin avec à peu près 99 % d’énergie renouvelable.

Dans une mise à jour de la production du 14 juillet, la société a révélé qu’elle avait extrait à ciel ouvert 1 357 BTC au cours des six premiers mois de 2021, ajoutant qu’il s’agissait de la plus grande gamme de BTC extraits à ciel ouvert en Amérique du Nord, telle que rapportée par les mineurs cotés en bourse.

Il a prévu la fabrication d’assez 400 BTC pour le mois de juillet, ce qui pourrait être le double des 199 extraits à ciel ouvert en janvier, et à peu près 50% par rapport aux 365 BTC extraits de juin.

Bitfarms, qui a été soutenu en 2017, a exprimé conjointement que près de 95 % de sa production cette année, soit 1 445 BTC, avait été déposé en détention au 12 juillet.

Plus tôt ce mois-ci, Bitcoin a connu son plus gros problème de visite historique en raison de l’étouffement de l’exploitation minière en Chine et de la fermeture des opérations qui en a résulté. BitInfoCharts a signalé une baisse de 42,5% des problèmes depuis fin mai, dont la moitié ce mois-ci.

Cela a conduit Bitfarms à fabriquer des quantités considérablement plus élevées de BTC à une valeur inférieure par unité créée, a ajouté le rapport. L’augmentation de la productivité n’a pas empêché le succès de l’inventaire de l’entreprise à la fin du mois de juin, comme l’a rapporté Cointelegraph.

Le fondateur et dirigeant d’entreprise de Bitfarms, Emiliano Grodzki, a déclaré que l’embargo minier Bitcoin de Pékin était une excellente nouvelle pour la société qui a ainsi presque doublé sa part de marché.

«Les rapports indiquent que l’interdiction de l’extraction de crypto en Chine ainsi que l’exode des plates-formes minières à la recherche d’un nouvel hébergement pourraient prendre beaucoup de temps à résoudre. Bitfarms est bien placé pour tirer parti des opportunités économiques considérablement améliorées. »

L’entreprise a déjà commencé cette méthode avec l’installation de 1 500 mineurs de Bitcoin de MicroBT dans son centre de données de Magog, au Québec, ajoutant 120 PH/s de production totale en juin 2021.

La boussole indique l’énergie nucléaire

Dans un autre développement minier, la société minière et d’hébergement nord-américaine Compass Mining a signé une start-up de fission nucléaire Oklo pour 20 ans, qui peut fournir à la société 150 mégawatts d’énergie.

Selon le directeur commercial de Compass, Whit Gibbs, les principaux mini-réacteurs d’Oklo seront déployés en 2023 ou 2024 et les prix seront également « considérablement » inférieurs aux sources d’énergie actuellement utilisées par l’entreprise.

Selon l’US Energy Info Administration, les réacteurs nucléaires ne produisent pas de pollution ou de dioxyde de carbone alors qu’en fonctionnement, cependant, la principale préoccupation environnementale qui leur est associée est la création de matières radioactives.

Compass est également en pourparlers avec la ville crypto-amicale de Miami concernant l’obtention d’électricité de la centrale nucléaire de Turkey Point à la suite du rapport du Nasdaq.

