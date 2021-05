La production de céréales alimentaires atteint le record de 305 tonnes en 2020-2021

On estime que la production de jute / mesta chutera légèrement à 9,62 millions de balles (180 kg chacune). en 2020-2021, contre 9,88 millions de balles l’année précédente.

Aidé par des pluies de mousson bonnes et dispersées, la production de céréales vivrières telles que le riz, le blé, les légumineuses et les céréales secondaires aurait atteint un niveau record de 305,43 millions de tonnes (MT) au cours de la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin). La sortie a également atteint de nouveaux sommets au cours des quatre années précédentes

Selon la troisième estimation anticipée des cultures agricoles publiée mardi, la production totale de céréales vivrières du pays cette année a augmenté de 2,7% par rapport à 2019-2020 et elle est également supérieure de 2,09 MT par rapport à la deuxième estimation anticipée publiée en février. Une production record est également estimée pour chaque culture individuelle telle que le riz, le blé, les légumineuses, les céréales secondaires, les oléagineux et le coton au cours de la période 2020-2021, a déclaré le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

La production de riz et de blé est estimée à un record de 121,46 MT et 108,75 MT, respectivement cette année. La production de graines oléagineuses est fixée à 36,57 MT et celle des légumineuses à 25,56 MT. On estime que la production de céréales grossières / nutritives est passée à 49,66 MT tandis que la récolte de coton a grimpé à 36,49 millions de balles (chaque balle pèse 170 kg).

Bien que la production de canne à sucre soit supérieure à 392,8 MT par rapport aux 370,5 MT de l’année précédente, elle est toujours inférieure au record de 405,42 MT atteint en 2018-2019. On estime que la production de jute / mesta chutera légèrement à 9,62 millions de balles (180 kg chacune). en 2020-2021, contre 9,88 millions de balles l’année précédente.

