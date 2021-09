La production de céréales vivrières de Kharif estimée à un record de 150,50 MT cette année

in

La production de céréales vivrières de l’Inde au cours de la campagne kharif de la campagne 2021-22 (juillet-juin) a été estimée à un record de 150,5 millions de tonnes (MT) grâce à l’augmentation des superficies consacrées au paddy et aux légumineuses. La production kharif de l’année dernière était de 149,56 MT selon la dernière (quatrième) estimation, contre 144,52 MT vue dans la première estimation.

La production robuste pourrait augmenter la pression sur le gouvernement pour qu’il achète les récoltes aux MSP si les taux du marché tombent en dessous des taux de référence sur les arrivées exceptionnelles à mandis.

Avant la saison des récoltes du kharif commençant le 1er octobre, les prix mandi de la plupart des cultures, à l’exception des légumineuses, sont inférieurs à leurs prix de soutien minimum (MSP) respectifs. Avec la reprise des arrivages de récoltes d’été début octobre, les prix pourraient encore baisser.

Le prix moyen du mandi dans les principaux États producteurs de huit des douze principales cultures semées en été, à savoir le paddy, le jowar, le bajra, le maïs, le ragi, l’urad, le moong et le tournesol, était de 3 à 32 % inférieur au MSP du 1er au 15 septembre. Seuls le tourteau, le coton, l’arachide et le soja ont coûté plus cher aux grossistes que le MSP sur la période.

La production de riz à Kharif 2021-22 est estimée à un record de 107,04 MT, contre 104,41 MT la saison précédente. La superficie d’ensemencement sous paddy était supérieure de 0,2% à 40,96 millions d’hectares au 17 septembre par rapport à la même période de l’année précédente. Une production plus élevée signifie que le gouvernement devra acheter plus de riz aux agriculteurs, ont déclaré les experts.

Au milieu de la protestation des agriculteurs, le Centre a acheté un record de 59,82 tonnes de riz (près de 1,68 crore de lakh sur la valeur MSP) au 20 septembre pendant la saison de commercialisation 2020-21 (octobre-septembre), ce qui représente 49 % du record absolu. production de 122,27 MT.

Selon les premières estimations des cultures kharif publiées mardi, la production de légumineuses telles que le tur, l’urad et le moong devrait être de 9,45 MT, en hausse de 8,7%, principalement en raison de l’augmentation des superficies d’ensemencement. La production de tur est estimée à 4,43 MT, moong et urad à 2,05 MT chacun.

La production totale de céréales secondaires kharif est en baisse de 6,7% à 34 MT, dont 21,24 MT de maïs. La production de jowar est estimée à 1,54 MT, bajra à 9,35 MT et ragi à 1,52 MT. Parmi les cultures de rente, la production de coton pour cette année a été fixée à 36,22 millions de balles (de 170 kg chacune), en hausse de 2,4% par rapport à l’année dernière, malgré une baisse de 5,8% de la superficie et un temps sec dans le principal producteur du Gujarat. La production de canne à sucre devrait bondir de 5% à 419,25 MT.

Commentant la dernière estimation, un expert a déclaré : « Il y a presque toujours une révision à la hausse entre la première et la quatrième estimation. Cependant, comme les précipitations de septembre ont été supérieures à la normale dans la plupart des régions du pays, il pourrait y avoir des pertes de rendement dues à production de céréales pendant la saison kharif en cours.