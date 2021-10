La production de charbon captif augmente de 35% au premier semestre alors que Coal India vacille

Début octobre, le ministère du charbon de l’Union a modifié les règles de concession minière de 1960 pour autoriser la vente de jusqu’à 50 % de charbon produit à partir de mines captives, après avoir satisfait aux exigences de l’usine d’utilisation finale liée aux mines respectives.

La production de charbon des mines captives a enregistré un taux de croissance impressionnant de 34,8% en glissement annuel au premier semestre de l’exercice en cours, ces blocs produisant 33,2 MT du combustible clé. Bien que le charbon captif ne représente encore que 10,5 % de la production nationale totale de charbon, les récentes mesures prises par le gouvernement, telles que l’autorisation de la vente de 50 % de charbon captif sur le marché libre, inciteront probablement ces mineurs à augmenter davantage leur production.

La production captive de charbon a connu une augmentation constante depuis le nadir atteint au cours de l’exercice 2016 en raison de l’annulation par la Cour suprême de 214 blocs en 2014, à la suite d’un rapport défavorable du CAG qui a souligné l’arbitraire dans l’allocation. En avril-septembre de cet exercice, la production de charbon des mines captives a maintenu le rythme accéléré enregistré ces dernières années, tandis que la production globale de charbon du pays (lire la production de Coal India et de ses filiales) a diminué (voir graphique en page 1). La tendance devrait s’accentuer au second semestre.

Début octobre, le ministère du charbon de l’Union a modifié les règles de concession minière de 1960 pour autoriser la vente de jusqu’à 50 % de charbon produit à partir de mines captives, après avoir satisfait aux exigences de l’usine d’utilisation finale liée aux mines respectives. Le gouvernement a affirmé que cette décision profiterait probablement à plus de 100 blocs captifs de charbon et de lignite avec une capacité nominale de pointe de plus de 500 MT par an. Jetant les bases de la vente commerciale du charbon des mines captives, la loi sur les mines et les minéraux (développement et réglementation) a également été modifiée en mars 2021. En février 2019, le Cabinet avait autorisé jusqu’à 25 % de la production des mines captives. mines de charbon sur le marché libre.

Un vétéran de l’industrie du charbon a déclaré à FE que les perspectives de vente sur le marché libre encourageraient une production plus élevée des mines captives, car dans le système précédent, celles-ci ne pouvaient produire du charbon que selon les besoins des centrales électriques respectives auxquelles elles étaient liées, et « la baisse des besoins de la centrale électrique a conduit à une utilisation sous-optimale des mines de charbon captives ». Le gouvernement, au cours de l’exercice 20, avait modifié les lois pertinentes pour supprimer toute restriction d’utilisation finale imposée aux mineurs, abolissant pratiquement le concept d’extraction captive de charbon.

Les actifs houillers sont désormais mis aux enchères pour l’exploitation minière commerciale, sans restriction d’utilisation finale, via le nouveau modèle de partage des revenus déterminé par le marché qui a remplacé le régime de redevance fixe/tonne qui avait auparavant exclu les investisseurs privés. A travers les deux tranches d’enchères menées depuis novembre 2020, le gouvernement a trouvé preneurs pour 27 blocs de charbon (19 dans la première tranche, 8 dans la seconde). Le ministère du charbon a récemment lancé la troisième tranche des enchères de charbon commercial, offrant 88 mines avec des réserves géologiques de 55 milliards de tonnes.

Selon les données de la Coal Controller’s Organisation, 126 des 204 blocs, annulés par le tribunal suprême en septembre 2014, ont été réaffectés (45 mis aux enchères et le reste attribué aux PSU sur une base de nomination) et seuls 34 d’entre eux produisaient du charbon. à la fin de FY21. Les principales raisons pour lesquelles les blocs réaffectés n’ont pas encore commencé à produire sont attribuées aux retards dans la réception des défrichements forestiers, des autorisations de sécurité minière, de l’acquisition de terres et d’autres litiges en cours.

Après que la Cour suprême a annulé 204 des 218 licences de bloc de charbon captif, affirmant qu’elles avaient été attribuées de manière illégale et arbitraire, la production de ces mines n’a dépassé le niveau de production avant la décision du tribunal qu’au cours de l’exercice 19 avec une production de 54,9 MT, dépassant les 52,7 MT marque enregistrée au cours de l’exercice 15 lorsque les licences ont été annulées. Alors que 40 blocs captifs étaient opérationnels au cours de l’exercice 15, le nombre de ces mines actives était de 25 au cours de l’exercice 19.

Les mines de charbon captives augmentent leur production à un moment où la pénurie de charbon a entraîné des pénuries d’approvisionnement en électricité dans plusieurs États, soulignant l’importance de la source de combustible très contaminée abondamment disponible dans le pays. Réitérant que le charbon continuera à jouer un rôle majeur dans le bouquet énergétique du pays au cours des 35 à 40 prochaines années, le ministre du charbon de l’Union, Pralhad Joshi, a récemment déclaré que l’Inde est actuellement l’une des plus faibles en termes de consommation d’électricité par habitant par rapport à la pays développés, et la demande d’électricité ici devrait doubler d’ici 2040.

