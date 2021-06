La production de charbon en avril a subi le coup de Covid-19

in

Sur une base maman, la production a chuté de 46,5%.

La résurgence de la pandémie de Covid-19 a touché la demande et la production de charbon au mois d’avril 2021, bien que la production ait augmenté de 7,8% en glissement annuel, principalement en raison d’un effet de base bas.

Par rapport à avril 2019, la production de charbon a baissé de 7,9 % en avril 2021.

En effet, la production de charbon culmine généralement en mars de chaque année, alors que les mineurs augmentent leur production pour atteindre leurs objectifs de fin d’année.

