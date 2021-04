La production de Coal India Ltd diminue pour la deuxième année consécutive en FY21

Avec la réduction de la demande intérieure de charbon au cours de l’exercice budgétaire, CIL s’était concentré sur l’élimination des morts-terrains – le processus d’élimination de la terre végétale et de la roche pour exposer les veines de charbon dans ses mines à ciel ouvert – ce qui lui permettra d’accélérer la production et de fournir le court préavis.

La production de Coal India a diminué de 1% par an pour s’établir à 596,2 millions de tonnes au cours de l’exercice 21, principalement en raison de la baisse de la demande des centrales électriques au cours de l’exercice en raison d’une réduction des besoins en électricité. C’est la deuxième année consécutive que le géant du charbon – qui produit environ 80% du charbon du pays – a signalé une baisse de sa production.

Les consommateurs ont acheté 573,8 tonnes de charbon au mineur, soit 1,3% de moins que FY21. Avec une réduction des prélèvements, le stock de charbon extrait des mines CIL a atteint un niveau record de 96 tonnes. Les sociétés charbonnières doivent modérer la production en fonction des prélèvements, car le charbon ne peut pas être stocké au-delà d’une certaine quantité sans risque de s’enflammer.

La production de ses filiales Northern Coalfields et Mahanadi Coalfields a augmenté respectivement de 6,5% et 5,5% d’une année sur l’autre au cours de l’exercice 21. South Eastern Coalfields, la plus grande filiale de CIL en termes de production, a également réussi à augmenter sa production de 0,04% à 150,6 MT.

Les centrales thermiques disposent actuellement de stocks de charbon suffisants pour durer 15 jours. Le charbon est principalement utilisé dans la production d’électricité et en avril-décembre FY21, le pays a importé 121,2 MT de charbon thermique pour produire de l’électricité – 38,4% de moins qu’à la même période de FY20.

Selon les analystes d’Edelweiss Securities, un niveau élevé de stocks peut entraîner un glissement de note et par conséquent une réalisation moindre pour CIL, ce qui peut être préoccupant. «Malgré une amélioration probable du volume des ventes à venir, nous prévoyons que l’accroissement de trésorerie sera une préoccupation majeure compte tenu de l’escalade du fonds de roulement», ont ajouté les analystes.

