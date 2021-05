La production de Covaxin augmentera jusqu’à 6-7 crores d’ici juillet-août: ministère de la Santé

«Il y a eu des rapports médiatiques non fondés sur des doses de vaccin non comptabilisées de Bharat Biotech. Ces rapports sont incorrects et ne sont pas étayés par des informations complètes sur le sujet. Les affirmations selon lesquelles Bharat Biotech aurait six doses crore est une erreur de compréhension parmi certains milieux rapportant ladite affaire », a déclaré le ministère dans son communiqué.

La production mensuelle de Covaxin de Bharat Biotech sera augmentée à 6-7 doses de crore en juillet-août contre 1 dose de crore en avril, a annoncé vendredi le ministère de la Santé de l’Union.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, la production de Covaxin sera doublée d’ici mai-juin 2021, puis augmentée de près de sept fois d’ici juillet-août. Il devrait atteindre près de 10 crores de doses par mois d’ici septembre, ajoute le communiqué.

Au 28 mai, Bharat Biotech a fourni 2,76,66 860 doses du vaccin Covid-19 au gouvernement. Sur ce total, 2,20,89,880 doses, y compris le gaspillage, ont été consommées par tous les États / UT dans le cadre de la campagne de vaccination en cours. Au total, 55.76.980 doses sont actuellement disponibles auprès des états/UT. Les hôpitaux privés ont également reçu 13 65 760 doses de Covaxin au cours du même mois.

(Avec des entrées de PTI)

