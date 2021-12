La production de huit secteurs clés en hausse de 3,1 pc en novembre

Hormis le pétrole brut et le ciment, tous les autres secteurs ont enregistré une croissance positive en novembre.



La production de huit secteurs clés a augmenté de 3,1% en novembre contre une contraction de 1,1% le même mois l’année dernière, selon les données gouvernementales publiées vendredi.

En octobre, la production de ces secteurs clés avait augmenté de 8,4 %.

Le taux de croissance des huit secteurs d’infrastructure — charbon, pétrole brut, gaz naturel, produits de raffinage, engrais, acier, ciment et électricité — s’est établi à 13,7% au cours d’avril-novembre cet exercice, contre une croissance négative de 11,1% au cours de la même période dernier exercice.

Selon les données, la production de charbon a augmenté de 8,2%, le gaz naturel de 23,7%, les produits de raffinerie de 4,3%, les engrais de 2,5%, l’acier de 0,8% et l’électricité de 1,5% en novembre.

