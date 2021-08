La production de la saison 3 de ‘Barry’ démarre avec la photo de tournage de Bill Hader et Henry Winkler

La saison 3 de Barry est enfin en production, et les stars de la série Bill Hader et Henry Winkler ont donné le coup d’envoi avec une photo de tournage souriante partagée sur les réseaux sociaux. Dans le selfie posté sur Twitter, Hader et Winkler sont vus sourire clignotant à la caméra, Hader portant un masque facial qui est abaissé pour montrer ses blancs nacrés. Pour le moment, on ne sait pas quand la saison 3 de Barry fera ses débuts sur HBO, mais comme la série est enfin de retour en production, les fans peuvent être assurés qu’elle est en route.

Dans Barry, Hader – un ancien membre de la distribution de Saturday Night Live – joue le rôle de Barry Berkman, un ex-Marine devenu tueur à gages qui veut mettre ses jours violents derrière lui et commencer une nouvelle vie en tant qu’acteur. Winkler incarne Gene Cousineau, l’entraîneur d’acteur excentrique de Barry qui a bon cœur mais est assez inconscient de presque tout le reste de la vie. La série met également en vedette Stephen Root – dans le rôle de Funuches, le gestionnaire de Barry de sa vie de tueur à gages – et Anthony Carrigan, qui joue NoHo Hank, le chef de la mafia tchétchène qui essaie d’être l’ami de Barry en vain. À la fin de la saison 2, Barry et Hank se retrouvent loin d’une relation amicale et il est difficile de voir un chemin en arrière. Notamment, la relation de Barry avec Funches n’est pas au bon endroit non plus, donc les fans peuvent probablement s’attendre à des tensions là-bas aussi.

Il est temps pour un autre hit.#BarryHBO est de retour en production pour la saison 3. pic.twitter.com/fdKGBtSaIl – HBO (@HBO) 9 août 2021

Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Carrigan a félicité Hader et le co-créateur de la série Alec Berg pour la façon dont ils abordent l’écriture de la série. “L’une des choses que je respecte tant chez Hader et Alec Berg, en termes de ce qu’ils ont écrit jusqu’à présent et de ce que j’ai vu de la troisième saison, c’est qu’ils ont tendance à s’écrire dans un coin”, a-t-il déclaré. mentionné. « Et puis, la tâche est du type : « Comment pouvons-nous nous en sortir ? »

Carrigan a poursuivi en disant qu’il y avait “des trucs vraiment dangereux [ahead], mais les trucs dangereux font les trucs les plus incroyables.” Bien qu’il ne puisse révéler aucun détail sur la direction de la saison 3 de Barry, Carrigan a expliqué que Hader et Berg ont passé plus de temps à obtenir le script juste pendant l’arrêt et le report inattendus des productions hollywoodiennes causées par la pandémie de COVID-19. “Ils ont pu accorder beaucoup d’attention aux détails pour cette prochaine saison”, a-t-il déclaré, “et je pense que cela va se concrétiser.”