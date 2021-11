La production de lait augmentera avec la reprise de la consommation

L’agence de notation s’attend également à ce que les acteurs privés poursuivent leurs investissements sur le segment des VADP, compte tenu de ses meilleures marges.

L’industrie laitière indienne devrait croître de 9 à 11 % au cours de l’exercice en cours. Cependant, des prix d’approvisionnement et des coûts d’exploitation plus élevés sont susceptibles d’avoir un impact sur les marges bénéficiaires.

Dans son rapport sur le secteur laitier indien, l’agence de notation Icra a déclaré que la production laitière nationale devrait augmenter de 5 à 6% au cours de l’exercice 2022, soutenue par une mousson normale et le début précoce de la saison de chasse dans certaines régions. « Après l’impact modéré de la pandémie, l’industrie a connu une reprise constante de la consommation dans tous les segments finaux. Cela a été encore facilité par l’amélioration du rythme de vaccination, la baisse des nouveaux cas de Covid-19, la reprise des activités économiques et la demande des segments institutionnels et HoReCa, qui s’est également fortement redressée », indique le rapport.

Les ventes de lait liquide continuent d’être soutenues par la nature inélastique de la demande tout en augmentant la consommation de produits laitiers à valeur ajoutée (VADP) comme le ghee, le beurre, le caillé, le fromage, etc., soutiennent les ventes globales de produits laitiers, indique le rapport. « Avec des achats de lait stables et une demande plus faible au milieu de la pandémie au cours de l’exercice 2021, les acteurs de l’industrie ont converti l’excès de lait liquide en lait écrémé en poudre (SMP), entraînant ainsi des niveaux de stocks élevés et des prix SMP modérés. La même chose devrait être liquidée au cours de l’année en cours, soutenue par la reprise de la demande », a déclaré l’agence.

L’Icra s’attend à ce que la demande à l’échelle du secteur augmente de 9 à 11 % au cours de l’exercice 2022 et maintient des perspectives stables à long terme. La reprise des activités économiques, l’augmentation de la consommation de lait et de produits laitiers par habitant, l’évolution des préférences alimentaires en raison de l’urbanisation croissante et le soutien continu du gouvernement à l’industrie laitière stimuleront la demande, a observé l’agence.

Sheetal Sharad, vice-président et chef du secteur, Icra, a déclaré: «La reprise de la demande a été freinée par la résurgence des cas de Covid-19 au premier trimestre de l’exercice 2022, et l’impact a été sévère dans les segments institutionnels. Cependant, il y a eu une reprise saine de la demande ces derniers mois avec une forte baisse des nouveaux cas de Covid et une reprise des activités commerciales. »

Selon elle, le segment laitier organisé, qui représente 26 à 30 % de l’industrie (en valeur), a connu une croissance plus rapide que le segment non organisé et l’agence s’attend à ce que la tendance se poursuive. La croissance du segment du lait liquide, qui représente plus de la moitié de l’industrie, restera stable (6-7% au cours de l’exercice 2022) tandis que la majorité des catégories VADP devrait croître de 13-15%, a-t-elle déclaré. Cependant, la reprise de la demande de quelques catégories de VADP telles que les yaourts glacés, les glaces, etc., sera lente avec l’aversion des consommateurs pour les produits laitiers froids après la pandémie, a-t-elle souligné.

« Avec une reprise attendue de la demande pendant la saison des fêtes, les prix du SMP devraient s’améliorer, entraînant la liquidation des stocks au cours de l’exercice 2022. Les prix d’achat du lait cru, qui ont été modérés au cours de l’exercice 2021 en raison de la faiblesse de la demande, ont augmenté au cours de l’exercice en cours, soutenus par la reprise de la demande », a déclaré Sharad. « Néanmoins, les coûts d’approvisionnement plus élevés ne sont pas compensés par une augmentation équivalente des prix de vente, qui, associée à des coûts de carburant élevés, entraînera une contraction des marges de 150 points de base pour les acteurs laitiers au cours de l’exercice 2022 », a-t-elle déclaré.

L’Icra note que la croissance à moyen terme continuerait d’être tirée par la demande provenant d’une croissance stable de la consommation de lait liquide et d’une reprise régulière de la demande institutionnelle pour le segment des VADP (en particulier du segment HoReCa). La plupart des acteurs de l’industrie continueront de maintenir des niveaux de stocks élevés de SMP, car les achats sont restés élevés au premier semestre de l’exercice 2022. Ceci, combiné à la faiblesse des prix du SMP, devrait entraîner des besoins supplémentaires en fonds de roulement, bien que les niveaux des stocks devraient baisser à partir de l’exercice 2023 à mesure que la dynamique de l’offre et de la demande se normalisera, a noté l’agence. L’agence de notation s’attend également à ce que les acteurs privés poursuivent leurs investissements sur le segment des VADP, compte tenu de ses meilleures marges.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.