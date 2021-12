La production de l’iPhone 12 a été interrompue en Inde en raison de protestations contre une intoxication alimentaire

La production de l’iPhone 12 en Inde a été interrompue par des protestations contre une intoxication alimentaire dans une usine de Foxconn, rapporte ..



L’usine de fabrication de Foxconn près de Chennai dans le sud de l’Inde, qui produit des modèles d’iPhone 12, devrait rester fermée cette semaine après les protestations des travailleurs. Des manifestants auraient bloqué une grande route menant à l’usine en réponse à l’admission de 150 employés à l’hôpital pour intoxication alimentaire la semaine dernière. L’incident aurait enflammé d’autres préoccupations des employés qui ont depuis été signalées au ministère du Travail de l’État.

La fermeture temporaire devrait avoir un impact minime sur Apple à court terme, mais elle pourrait avoir des ramifications pour augmenter la production jusqu’en 2022. La perturbation intervient au milieu d’autres contraintes de la chaîne d’approvisionnement pour Apple, qui devraient s’aggraver pendant les vacances. trimestre. L’établissement fabrique également des clés Amazon Fire TV et certains appareils pour Xiaomi.

Plus tôt dans la journée, il a été signalé qu’Apple prévoyait de fabriquer des modèles d’iPhone 13 dans l’usine de Chennai, même si l’iPhone 11 et l’iPhone 12 sont actuellement considérés comme les iPhones les plus vendus en Inde.

Histoires liées

La sortie de l’iPhone 12 de Foxconn en Inde touchée par les blocages locaux

La production d’iPhone 12 dans une usine Foxconn en Inde a été réduite de plus de 50 % dans le cadre d’un verrouillage et de plusieurs cas signalés d’infections au COVID-19 pour les travailleurs de l’usine, selon un nouveau rapport de .. La principale usine située dans le Tamil Nadu, un État soumis à des mesures de verrouillage extrêmes, a été contrainte de réduire considérablement sa production. Selon des sources qui ont parlé à .,…

Nikkei se penche en profondeur sur les problèmes de chaîne d’approvisionnement du « Cauchemar avant Noël » d’Apple

Début octobre, lorsque la production d’appareils augmente généralement, Apple a interrompu l’assemblage de l’iPhone et de l’iPad pendant plusieurs jours en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des « restrictions sur l’utilisation de l’électricité en Chine », rapporte Nikkei. Dans un rapport détaillé sur les problèmes de production d’iPhone d’Apple, Nikkei dit que Foxconn, Pegatron et d’autres fournisseurs d’Apple ont ralenti la production pour la première fois depuis plus de …

Le plus grand fournisseur d’iPhone déclare que la pénurie de puces va se prolonger dans la seconde moitié de 2022

Vendredi 12 novembre 2021 08h08 PST par Sami Fathi

Le principal fournisseur d’iPhone, Foxconn, a déclaré qu’il s’attend à ce que la pénurie actuelle de puces se poursuive au second semestre de l’année prochaine, prolongeant les luttes des fabricants, y compris Apple, pour répondre à la demande des consommateurs, rapporte le Wall Street Journal. Apple fait face à la pénurie de puces au cours des derniers trimestres, mais cela n’a commencé à avoir un impact significatif sur les activités d’Apple qu’en…

Apple propose des AirPods gratuits avec l’achat de l’iPhone 12 en Inde pour célébrer Diwali

Apple offre aux clients indiens des AirPod gratuits à l’achat d’un iPhone 12 ou d’un iPhone 12 mini à l’occasion du prochain festival Diwali, qui commence le 4 novembre. La promotion d’Apple débutera le jeudi 7 octobre et l’année dernière, il était très populaire avec des fournitures qui se sont vendues en quelques heures seulement. Selon Apple, l’accord sera disponible du 7 octobre au…

La demande de l’iPhone 13 s’affaiblit avant les vacances, déclare Apple aux fournisseurs

Apple a informé certains de ses fournisseurs de composants que la demande pour les modèles d’iPhone 13 ralentissait avant les vacances, rapporte Bloomberg. Des informations faisant état d’un affaiblissement de la demande surviennent alors que les estimations de livraison pour les iPhone 13 et 13 Pro ont commencé à s’améliorer, les appareils pouvant être expédiés avant Noël. En octobre, Apple a réduit la production de l’iPhone 13 de 2021 de 10 millions d’unités en raison de…

Apple retarde indéfiniment le retour de l’entreprise dans ses bureaux

Les employés d’Apple ne retourneront plus dans les bureaux de l’entreprise en février comme prévu en raison de la propagation continue du COVID-19 et de la nouvelle variante émergente de l’omicron, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une note envoyée aujourd’hui. En novembre, Apple a envoyé une lettre disant aux employés qu’Apple s’attendrait à ce qu’ils commencent à retourner au bureau le 1er février, mais cette date de retour a maintenant…

Apple aurait utilisé des composants iPad dans l’iPhone 13 pour compenser les pénuries

Au milieu des longs délais d’attente pour les modèles d’iPhone 13 dans le monde, Apple aurait réaffecté des pièces d’iPad pour compenser les pénuries, signe que la pénurie mondiale de puces a un impact sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple. L’iPad et l’iPhone partagent des composants communs, notamment des puces principales et périphériques, ce qui signifie qu’Apple est en mesure de déplacer les fournitures entre les appareils pour prioriser l’un ou l’autre, …

Apple augmenterait ses livraisons d’iPhone de 30 % au premier semestre 2022

Mardi 7 décembre 2021 01h35 PST par Sami Fathi

Selon un nouveau rapport de DigiTimes Taiwan, Apple augmenterait les expéditions d’iPhone de 30 % pour le premier semestre de l’année prochaine avec l’objectif plus large de dépasser les 300 millions d’expéditions d’iPhone en 2022. Le rapport, citant des personnes proches du dossier, indique qu’Apple espère remettre en cause son objectif de livrer 300 millions d’iPhones en 2022. Les livraisons pour le premier semestre de l’année…

Histoires populaires

À la une : Quoi de neuf dans iOS 15.2, Contrôle universel retardé et plus

Juste une semaine avant Noël, les choses restent occupées dans le monde des nouvelles et des rumeurs Apple, Apple publiant cette semaine iOS 15.2, macOS Monterey 12.1 et d’autres mises à jour du système d’exploitation associées. Malheureusement, la fonction de contrôle universel tant attendue n’a pas été retenue, nous devrons donc attendre 2022 pour cela. En ce qui concerne les rumeurs, nous en avons entendu plus sur l’iPhone 14 de l’année prochaine, une mise à jour…

Apple lance les premières bêtas d’iOS 15.3 et d’iPadOS 15.3 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta des prochaines mises à jour iOS 15.3 et iPadOS 15.3 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant quatre jours après le lancement d’iOS 15.2 et iPadOS 15.2 iOS et iPadOS 15.3 peuvent être téléchargés via le centre de développement Apple ou plus l’air après l’installation du profil approprié sur un iPhone ou un iPad. iOS 15.3 a fuité plus tôt dans la journée…

Kuo : l’iPhone 14 Pro sera doté d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’un objectif périscope à venir en 2023

Apple prévoit d’ajouter un objectif d’appareil photo de 48 mégapixels à l’iPhone l’année prochaine, suivi d’un objectif périscope en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Dans une note de recherche publiée aujourd’hui par TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que ces mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribueraient à augmenter la part de marché, les revenus et les bénéfices du fabricant taïwanais Largan Precision. Kuo a fait…

‘Notchmeister’ vous permet de décorer l’encoche de votre MacBook Pro

Alors que l’inclusion d’une encoche d’affichage sur le dernier MacBook Pro a été ridiculisée par beaucoup dès sa première apparition comme une rumeur avant le dévoilement de la machine, c’est désormais une réalité pour ceux qui ont acheté le dernier ordinateur portable pro d’Apple. Diverses applications et conceptions de papier peint pour masquer l’encoche sont apparues, mais The Iconfactory est allé dans la direction opposée, embrassant l’encoche avec un simple …

L’iPhone 14 en bref : toutes les rumeurs résumées

Mercredi 15 décembre 2021 12:18 PST par Juli Clover

Nous sommes encore à des mois du lancement des modèles d’iPhone 14, que nous attendons en septembre 2022, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs sur les nouveaux appareils pour que nous sachions clairement à quoi nous attendre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Les rumeurs concernant les produits à venir peuvent parfois être difficiles à suivre, nous avons donc pensé faire un résumé des rumeurs en un coup d’œil pour le…

Feuille de route Apple Silicon basée sur un cycle de mise à niveau de 18 mois, rapport sur les réclamations

Lundi 20 décembre 2021 01h59 PST par Sami Fathi

Apple prévoit de mettre à jour ses puces de silicium Apple tous les 18 mois, par rapport au cycle de mise à niveau annuel de l’iPhone et de l’Apple Watch, selon un nouveau rapport du Taiwanese Commercial Times. Le rapport, qui fait largement écho aux informations précédemment publiées, indique que des sources du secteur ont indiqué un cycle de mise à niveau de 18 mois pour les puces de silicium Apple. Sur ce, le rapport affirme que…