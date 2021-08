La production de l’iPhone 13 augmente alors qu’Apple ajoute Luxshare-.

Apple a offert au fabricant d’électronique chinois Luxshare Precision Industry une grande promotion, en faisant appel à la société pour la production de l’iPhone 13 aux côtés de Foxconn et Pegatron. Un plan pour cela a été suggéré pour la première fois il y a plus d’un an et est apparemment maintenant confirmé.

La société fabrique actuellement plusieurs composants pour iPhone, mais cette décision d’Apple est très inhabituelle, laissant un nouvel assembleur fabriquer les derniers modèles phares…

À ce jour, Luxshare a fabriqué des AirPod, ainsi que des modules de moteur haptique, des modules de caméra et des cadres métalliques pour iPhone. Cependant, il n’a aucune expérience du processus d’assemblage final de l’iPhone.

Apple fait parfois appel à de nouveaux assembleurs, comme il l’a fait avec Wistron en Inde, mais la société de Cupertino les facilite normalement avec des contrats pour des modèles plus anciens d’abord. Nikkei Asia dit que ce n’est pas le cas cette fois.

Apple sollicite davantage de fournisseurs en Chine pour des rôles clés dans la production du dernier iPhone, signe que la compétitivité technologique du pays continue d’augmenter malgré les tentatives de Washington de freiner les ambitions technologiques de Pékin. Le fabricant chinois d’électronique Luxshare Precision Industry construira jusqu’à 3% de la prochaine série d’iPhone 13, remportant des commandes aux rivaux taïwanais Foxconn et Pegatron, a appris Nikkei Asia. Apple devrait produire entre 90 et 95 millions de nouveaux iPhones jusqu’en janvier. Luxshare commencera à construire l’iPhone 13 Pro – comme le modèle premium devrait être appelé – ce mois-ci, selon des sources, une percée majeure pour une entreprise qui n’a jamais produit d’iPhone seule. Les nouveaux venus dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple commencent normalement par fabriquer des modèles d’iPhone plus anciens.

La part de 3% signifie qu’Apple ne dépend pas trop de Luxshare pour la production de l’iPhone 13 de cette année, mais ce pourcentage est susceptible d’augmenter si tout se passe bien. Apple préfère avoir plusieurs fournisseurs tout au long de sa chaîne d’approvisionnement, à la fois pour réduire le risque d’un point de défaillance unique et pour renforcer sa position de négociation.

Un cadre supérieur de Foxconn ou de Pegatron est cité comme le reconnaissant.

“Bien que Luxshare ne fabrique qu’un petit pourcentage d’iPhone cette année, nous ne pouvons pas baisser la garde”, a déclaré un cadre supérieur d’un fournisseur d’iPhone rival. « Si nous ne renforçons pas notre compétitivité, ils en seront tôt ou tard la principale source.

L’article complet détaille les autres changements apportés à la chaîne d’approvisionnement par Apple, notamment l’intégration du fabricant d’objectifs Sunny Optical et du fournisseur OLED BOE Technology.

Les analystes sont optimistes quant à la demande d’iPhone 13, Apple devrait également revenir à son calendrier de lancement traditionnel de septembre pour la gamme de cette année.

