La production de médicaments anti-Covid a augmenté en mai

Le ministère de l’Union des produits chimiques et des engrais a déclaré que la production de médicaments essentiels Covid-19 était en train d’augmenter dans le pays et que la disponibilité des médicaments était également augmentée grâce aux importations. Le ministre d’État Mansukh Mandaviya a déclaré mercredi que le gouvernement surveillait l’approvisionnement de chaque médicament essentiel Covid comme le remdesivir, l’énoxaparine, le méthyl prednisolone, la dexaméthasone, le tocilizumab, l’ivermectine et les médicaments hors protocole, notamment le favipiravir, l’amphotéricine et l’apixaban. L’Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques et l’Autorité nationale des prix des produits pharmaceutiques se coordonnaient avec les fabricants pour améliorer la production et obtenir des données sur le stock actuel, les capacités actuelles et la production prévue pour mai 2021, a-t-il déclaré.

Le nombre d’usines produisant du Remdesivir est passé de 20 à 60, entraînant une disponibilité trois fois plus élevée en 25 jours, tandis que la production a été multipliée par 10, passant de 10 flacons lakh par mois en avril 2021 à près d’un crore flacons par mois en mai 2021, un ministère libération a dit.

L’importation de l’injection de Toscilizumab avait augmenté 20 fois par rapport aux temps normaux. La production de comprimés de dexaméthasone à 0,5 mg a augmenté de six à huit en un mois, tandis que la production d’injection d’énoxaparine a augmenté quatre fois en un mois. La production de comprimés d’ivermectine 12 mg a été multipliée par cinq en un mois, passant de 1,50 crore en avril à 7,70 crore en mai 2021. La production d’injection de méthyl prednisolone a augmenté de près de trois fois en un mois.

Le médicament sans protocole Favirpiravir, utilisé pour réduire la charge virale, a vu sa production quadrupler, passant de 3,26 crores en avril 2021 à 16,44 crores en mai 2021. La production d’injection d’amphotérécine B a triplé, passant de 3,80 flacons de lakh actuellement en production et trois autres des flacons de lakh sont importés, donc un total de 6,80 flacons de lakh seront disponibles dans le pays.

