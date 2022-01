La production de minerai de fer de la NMDC augmente de 30% à 28 MT en avril-décembre

La production de minerai de fer de la société était de 21,83 MT au cours de la même période de l’exercice précédent, a indiqué la NMDC dans un dossier réglementaire.

La société d’État NMDC a déclaré samedi que sa production de minerai de fer avait bondi d’environ 30% pour atteindre 28,32 millions de tonnes (MT) en avril-décembre 2021.

En décembre 2021, a indiqué la société, sa production de minerai de fer est passée à 3,95 MT contre 3,86 MT il y a un an.

Ses ventes totales de minerai de fer d’avril à décembre 2021 ont également augmenté à 28,36 MT contre 22,27 MT au cours de la période correspondante il y a un an.

La société a vendu 3,40 MT de minerai de fer en décembre, contre 3,54 MT le mois précédent.

La NMDC, dont le siège est à Hyderabad, et qui relève du ministère de l’Acier, est la plus grande société d’extraction de minerai de fer du pays.

Elle est également impliquée dans l’exploration d’un large éventail de minéraux comme le cuivre, le phosphate naturel, le calcaire, la dolomie et le gypse.

