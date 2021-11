La production de Nintendo Switch souffrirait d’une pénurie de puces

Image : La vie de Nintendo

Après une année 2020 plutôt lucrative au cours de laquelle les ventes de matériel Switch ont été sans aucun doute impressionnantes, apparemment uniquement limitées par certains problèmes d’approvisionnement, Nintendo a cherché à maintenir son élan. Cependant, pour l’exercice en cours, il s’est fixé un objectif de 25,5 millions de ventes de matériel informatique, contre 28,83 millions de ventes sur la période 2020/2021. Certains ont supposé que cela pourrait être lié à une baisse de la demande pour le système à mesure qu’il vieillit, ce qui est peut-être en partie le cas, mais cela serait également le résultat des problèmes de fabrication et de pénurie de puces en cours dans l’industrie.

Dans son dernier rapport financier, Nintendo a de nouveau reconnu les défis des contraintes d’approvisionnement, ainsi que les problèmes persistants liés à la pandémie de COVID. L’entreprise a toujours affirmé que ses projections dépendaient de sa capacité à maintenir ses objectifs de production.

En ce qui concerne le risque commercial, l’impact prolongé du COVID-19 et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs crée un état d’incertitude continue, avec la possibilité d’un impact futur sur la production et l’expédition. Bien que ces risques et d’autres imprévus existent, nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires dans la conduite de nos affaires.

Nikkei rapporte maintenant qu’au début de cette année, Nintendo prévoyait en fait de livrer 30 millions de systèmes Switch au cours de cet exercice. La publication suggère que Nintendo a réévalué l’objectif au printemps – vraisemblablement avant de publier ses projections financières – en raison de problèmes de fabrication et de pénurie de puces, nous donnant le chiffre final de 25,5 millions. Nintendo a reconnu à Nikkei que les pénuries de composants sont un problème et « nous évaluons leur impact sur notre production ».

Le rapport Nikkei indique que Nintendo ne peut désormais produire « qu’environ 24 millions » d’unités au cours de cet exercice, ce qui serait une réduction par rapport à l’objectif actuel de 25,5 millions. Les rapports financiers du deuxième trimestre de Nintendo sont attendus plus tard cette semaine, ils indiqueront donc clairement si la société révise ses objectifs à la baisse.

Le point clé de ce rapport est que les baisses potentielles des ventes de Switch sont plus probablement causées par des contraintes d’approvisionnement ; apparemment, la demande est encore suffisante pour déplacer encore plus d’unités. Ceci est renforcé par les informations selon lesquelles Nintendo aurait eu du mal à répondre à la demande pour le modèle Switch OLED au Japon, en particulier, de nombreux détaillants du pays devant recourir à des systèmes de loterie en raison du stock limité.

Il convient également de noter que Nintendo est loin d’être le seul en termes de problèmes de fabrication. Il a sans doute été moins touché que ses rivaux dans l’espace de jeu, Sony et Microsoft ayant des problèmes importants pour répondre à la demande pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X (la série S est plus facile à acquérir dans certains territoires).

Plus de détails deviendront clairs plus tard cette semaine avec les rapports financiers de Nintendo.