La production de puces aux États-Unis obtient l’approbation du Sénat pour 52 milliards de dollars après le lobbying d’Apple

Le Sénat américain a approuvé un financement de 52 milliards de dollars pour stimuler la production de puces aux États-Unis, dans le cadre d’un effort visant à remédier à la pénurie mondiale de puces et à réduire la dépendance à l’égard de la Chine. Apple était l’une des entreprises à faire pression pour le déménagement.

Au total, la loi américaine sur l’innovation et la concurrence prévoit un financement de près de 250 milliards de dollars pour la fabrication aux États-Unis, dont 52 milliards de dollars spécifiquement alloués à la fabrication de puces. Cependant, on ne sait pas encore si cela passera également à la Chambre…

Rapports Bloomberg.

“En fin de compte, le projet de loi sera considéré comme l’une des choses les plus importantes que cette chambre ait faites depuis très longtemps”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, au Sénat avant le vote. « Celui qui remportera la course aux technologies du futur deviendra le leader économique mondial – avec des conséquences profondes pour la politique étrangère et la sécurité nationale également » […]

Le Sénat a adopté à une écrasante majorité un projet de loi ambitieux pour investir près de 250 milliards de dollars dans le renforcement de la fabrication et de la technologie aux États-Unis afin de relever le défi économique et stratégique de la Chine […]

Comme on pouvait s’y attendre, le gouvernement chinois n’est pas content.

Les législateurs chinois ont exhorté le Congrès à “arrêter immédiatement” les progrès sur le projet de loi, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle Xinhua, citant une déclaration d’un comité du Congrès national du peuple chargé des affaires étrangères.

Le projet de loi « salit la trajectoire de développement et les politiques intérieure et étrangère de la Chine », selon le communiqué, et « interfère dans les affaires intérieures de la Chine sous la bannière de l’innovation et de la concurrence ».