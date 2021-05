La production de remdesivir a augmenté à 1,05 cr flacons par mois: Mandaviya

Le ministre a déclaré que le médicament antiviral était maintenant produit dans 57 usines du pays, contre 20 il y a un mois.

La production de Remdesivir a augmenté près de trois fois pour atteindre 1,05 crore par mois, alors que le gouvernement travaille d’arrache-pied pour améliorer la disponibilité du médicament antiviral dans le pays, a déclaré mardi le ministre d’État des Produits chimiques et des engrais Mansukh Mandaviaya. La capacité de production du médicament a dépassé 1,05 crore par mois comme le 4 mai, soit près de trois fois plus de 37 flacons de lakh par mois le 12 avril de cette année, a déclaré Mandaviya dans un tweet.

Le ministre a déclaré que le médicament antiviral était maintenant produit dans 57 usines du pays, contre 20 il y a un mois. La production de Remdesivir est améliorée et en quelques jours, l’Inde a vu la capacité de fabrication du médicament antiviral multiplier par trois, a déclaré Mandaviya. «Bientôt, nous serons en mesure de répondre à l’augmentation de la demande», a-t-il ajouté.

Mandaviya a également noté que sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, le gouvernement s’efforce de lutter contre la pandémie de coronavirus. La demande de Remdesivir a considérablement augmenté dans le pays au milieu d’un pic massif d’infections COVID. Le gouvernement a déjà supprimé les droits de douane sur le Remdesivir, ses matières premières et d’autres composants utilisés pour fabriquer le médicament antiviral afin de contribuer à augmenter la disponibilité intérieure et à réduire le coût de l’injection.

Le 11 avril, compte tenu de l’augmentation de la demande de Remdesivir, le Centre a interdit l’exportation de l’injection et de ses API jusqu’à ce que la situation s’améliore. Diverses sociétés pharmaceutiques ont également réduit les prix de l’injection de Remdesivir suite à l’intervention du gouvernement. Le nombre total de cas de COVID en Inde a franchi la barre des 2 crores avec plus de 50 infections lakh ajoutées en seulement 15 jours.

Le décompte est passé à 2,02,82,833 avec 3,57,229 nouvelles infections signalées en une journée, tandis que le nombre de morts a augmenté à 2,22,408 avec 3,449 nouveaux décès, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mardi.

