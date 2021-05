La production de remdesivir en Inde a augmenté jusqu’à 12 millions de flacons par mois

Le médicament remdesivir semble aider à traiter les personnes souffrant de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus

Les sept fabricants nationaux autorisés de Remdesivir ont augmenté leur production de 38 flacons de lakh par mois à près de 119 flacons de lakh par mois, conformément aux directives du gouvernement, selon un communiqué officiel.

Avec l’approbation accélérée de 38 sites de fabrication supplémentaires, le nombre de sites de fabrication agréés de Remdesivir dans le pays est passé de 22 à 60. Avec l’aide du Ministère des affaires extérieures, les fabricants sont aidés à s’approvisionner en matières premières nécessaires et équipement de pays étrangers.

Pendant ce temps, le Département des produits pharmaceutiques a intensifié la surveillance de la disponibilité, de la production et de l’approvisionnement des médicaments utilisés pour le traitement de Covid-19 au début d’avril, alors que le nombre de cas de Covid-19 a commencé à augmenter fortement.

Remdesivir est un médicament breveté, fabriqué en Inde sous licences volontaires accordées par le titulaire du brevet Gilead Life Sciences US à sept sociétés pharmaceutiques indiennes – Cipla, Dr Reddy’s Lab, Hetero, Jubilant Pharma, Mylan, Syngene et Zydus Cadila.

Selon la déclaration, tous les efforts sont faits pour améliorer la disponibilité de la drogue, à la fois par les importations et par l’augmentation de la production nationale. Les exportations de Remdesiver sont interdites depuis le 11 avril, tandis que les droits de douane sont exonérés sur l’injection de Remdesivir, l’API Remdesivir et la bêta cyclodextrine (SBEBCD) utilisés dans sa fabrication à compter du 20 avril.

Après la montée en flèche de la demande, le gouvernement central a alloué des allocations aux États et aux UT depuis la troisième semaine d’avril. L’allocation provisoire de 11 flacons lakh a été faite pour 19 États et UT avec une forte demande le 21 avril pour la période allant jusqu’au 30 avril. Cette allocation a été augmentée à 16 flacons lakh le 24 avril à mesure que davantage de fournitures devenaient disponibles. Dans une série d’allocations émises par la suite, dont le plus tard le 16 mai, 76 flacons de lakh au total ont été alloués entre les États pour la période allant jusqu’au 23 mai.

Il a été demandé aux gouvernements des États et aux administrations de l’UT de surveiller une distribution appropriée dans leur juridiction, couvrant à la fois les hôpitaux publics et privés, et conformément à une utilisation judicieuse, comme indiqué dans le «Guide clinique national pour la prise en charge des patients adultes atteints de Covid-19», publié conjointement par le groupe de travail national AIIMS / ICMR Covid-19 et le groupe de suivi conjoint du ministère de la Santé et du Bien-être familial.

Tous les sept fabricants indiens ont fourni des fournitures aux États conformément à l’allocation à la fois sur les bons de commande du gouvernement et également par l’intermédiaire de leurs canaux de distribution privés dans les États. Un total de 54,15 flacons de lakh de Remdesivir ont été fournis à travers le pays par les sociétés pharmaceutiques entre le 21 avril et le 15 mai, selon le communiqué.