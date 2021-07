La production de soja diminue alors que les agriculteurs du Madhya Pradesh se tournent vers le riz

in

Deux années consécutives de dégâts aux cultures dus à de fortes pluies ont contraint de nombreux producteurs de soja du Madhya Pradesh à passer à la culture du paddy cette saison, ce qui pourrait entraîner une production inférieure à la normale de la culture d’oléagineux pour la troisième fois consécutive. Le soja est la plus grosse culture oléagineuse de la saison kharif.

Le Madhya Pradesh était le plus grand producteur de soja jusqu’en 2018-19, lorsque la production était proche de 67 lakh tonne. Cependant, la production est tombée à 49 lakh tonne en 2019-2020 et s’est légèrement améliorée à environ 51 lakh tonne l’année suivante – bien en deçà de la production normale de 65 lakh tonne. Le Maharashtra est devenu le plus grand producteur avec environ 62 tonnes lakh en 2020-21.

« De nombreux agriculteurs demandent des semences de paddy car ils souhaitent abandonner le soja après avoir subi des pertes au cours des deux dernières années. De plus, en raison de la baisse des précipitations ces derniers jours, certains agriculteurs, en particulier dans les zones pluviales, optent pour l’urad comme alternative », a déclaré Sanjeev Prajapati, cadre d’une entreprise spécialisée dans les services de conseil en cultures dans le Madhya Pradesh.

Le taux élevé et la non-disponibilité des semences sont d’autres facteurs contribuant à l’abandon du soja, a-t-il déclaré.

La superficie de semis de soja dans le Madhya Pradesh était de 44,7 lakh d’hectares au 23 juillet, en baisse de 19% par rapport au niveau de l’année dernière, tandis que la superficie de paddy était de 44% plus élevée à 16,8 lakh d’hectares au cours de la même période. La zone d’Urad a baissé de plus de 30% à 9,37 lakh hectare.

Le Madhya Pradesh a reçu jusqu’à présent 2 % de pluie au-dessus de la normale depuis le 1er juin, en grande partie parce que les précipitations étaient supérieures de 36 % à la moyenne au cours du premier mois de la mousson de juin à septembre. Les précipitations en juillet, le mois le plus humide de la saison, devraient être de 11 à 12 % inférieures à la normale dans l’État.

Les prix du soja dans de nombreux endroits du Madhya Pradesh et du Maharashtra ont franchi un record de Rs 10 000/quintal. Ceci est contre une moyenne pour toute l’Inde de Rs 3 904/ quintal, légèrement au-dessus du prix de soutien minimum de Rs 3 880, pendant la période de récolte clé d’octobre à décembre 2020.

« Le gouvernement de l’État et les transformateurs de soja doivent travailler en étroite collaboration pour s’assurer que les risques pour les agriculteurs sont minimisés, soit par l’assurance-récolte, soit par l’indemnisation en cas de catastrophes naturelles indépendantes de la volonté de quiconque. Sinon, les agriculteurs passeront à une autre culture qui rapportera des revenus assurés », a déclaré un expert.

Le Madhya Pradesh n’a pas encore pris de décision sur le déploiement du Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana pour cette saison kharif.

