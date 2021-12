La production de sucre atteint 47,21 lakh tonne jusqu’à fin novembre: Isma

Isma a déclaré que des exportations de sucre pour environ 35 lakh tonne avaient déjà été contractées au cours de la saison en cours 2021-22.

Les sucreries du pays ont produit 47,21 lakh tonne de sucre jusqu’au 30 novembre, soit environ 4,19 lakh tonne de plus que la production de la saison dernière pour la période correspondante. L’année dernière, les sucreries avaient produit 43,02 lakh tonne en même temps. L’Indian Sugar Mills Association (Isma) a attribué la production plus élevée à un début précoce de la saison de broyage dans la région ouest du pays cette saison et à une plus grande disponibilité de canne.

Environ 416 moulins ont commencé le broyage cette année contre 409 moulins l’année dernière. Dans l’Uttar Pradesh, 101 sucreries ont démarré leurs activités fin novembre et ont produit 10,39 tonnes lakh contre 12,65 tonnes lakh à la même période l’année dernière. Dans le Maharashtra, 172 sucreries ont commencé les opérations de broyage fin novembre, contre 158 sucreries qui fonctionnaient l’année dernière.

La production de sucre dans l’État était de 20,34 tonnes lakh contre 15,79 tonnes lakh produites à la même période l’année dernière. L’augmentation de la production est due aux opérations de broyage qui ont commencé plus tôt dans le Maharashtra et à une plus grande disponibilité de la canne à sucre cette saison, a déclaré Isma. De même, au Karnataka, 66 moulins à sucre étaient en train de broyer fin novembre pour produire 12,76 lakh tonne de sucre. Par rapport à cela, l’année dernière, au 30 novembre, environ 63 sucreries fonctionnaient pour produire 11,11 lakh tonne de sucre. Au Gujarat, 15 sucreries étaient en activité à la fin novembre pour produire 1,66 lakh tonne de sucre. Un nombre similaire d’usines a broyé au cours de la période correspondante de l’année dernière pour produire 1,65 lakh tonne de sucre.

Selon Isma, les opérations de concassage dans tous les autres États ont également commencé et le rythme de concassage s’accélère. Environ 62 sucreries fonctionnent dans d’autres États qui ont produit 2,06 lakh tonne au cours de cette saison jusqu’au 30 novembre 2021. Au cours de la saison précédente, la production de sucre était de 1,82 lakh tonne avec un nombre similaire de moulins broyés au cours de la même période correspondante. L’association a déclaré que les ventes totales au cours du premier mois de la saison en cours (octobre) étaient d’environ 24,50 tonnes lakh contre quota de ventes intérieures de 24 tonnes lakh donné par le gouvernement. Le gouvernement avait augmenté le délai de vente d’un quota supplémentaire de 2,5 lakh tonne qui avait été alloué pour septembre-octobre. L’année dernière, au cours de la même période, les ventes de sucre se sont élevées à 22,73 lakh tonne contre un quota de vente de 23 lakh tonne. Cette année, les ventes sont plus élevées principalement en raison de l’assouplissement des restrictions de Covid, d’un quota de vente plus élevé (c’est-à-dire de 26,50 lakh tonne, y compris le report du mois de septembre 2021) et d’une demande festive plus élevée.

Isma a déclaré que des exportations de sucre pour environ 35 lakh tonne avaient déjà été contractées au cours de la saison en cours 2021-22. La plupart de ces contrats ont été signés alors que les prix mondiaux du sucre se situaient entre 20 et 21 cents la livre de sucre brut. Cependant, avec une chute des prix mondiaux à moins de 20 cents, les sucreries indiennes ne se présentent pas pour signer d’autres contrats d’exportation. Les prix du sucre départ usine dans le nord de l’Inde sont légèrement plus élevés que dans l’ouest et le sud du pays, et par conséquent, peu de contrats d’exportation ont eu lieu depuis la région nord. Avec près de 34 lakh tonne d’équivalent sucre qui devraient être détournés vers la production d’éthanol, la pression sur les sucreries pour qu’elles contractent immédiatement de nouvelles exportations est moindre. Par conséquent, les sucreries attendront probablement une révision à la hausse des prix mondiaux à environ 21 cents ou plus, a déclaré Isma.

Les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) ont invité les fabricants d’éthanol à soumissionner pour l’année d’approvisionnement en éthanol 2021-22 (décembre-novembre) d’ici la fin octobre 2021, pour 459 crore litres pour le mélange ciblé d’éthanol à 10 % avec de l’essence pour l’ensemble du pays. . Les offres ont été ouvertes le 12 novembre et environ 414 crore litres d’offres d’approvisionnement en éthanol ont été proposées par les fabricants d’éthanol. Sur ce total, 333 crore litres ont été proposés par l’industrie sucrière, à base de mélasse lourde B et de jus de canne à sucre comme matière première. Ceci est contre environ 216 crore litres fournis l’année dernière à partir de mélasse B-lourd et de jus de canne à sucre. Par conséquent, contre environ 20 lakh de tonnes d’équivalent sucre détournées en éthanol l’année dernière, environ 32 lakh de tonnes d’équivalent sucre avaient été proposées dans les offres.

Les OMC ont finalisé et émis des lettres d’intention pour la signature de contrats avec les fabricants d’éthanol pour 317 crore litres d’approvisionnement en éthanol en 2021-2022 (contre l’offre de 414 crore litres). Les OMC ont également lancé une deuxième déclaration d’intérêt pour 142 millions de litres supplémentaires, a indiqué l’association.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.