La production de sucre de l’UP atteint 110 lakh tonnes, les droits de canne à sucre montent à Rs 12000 crore

Les trois usines sucrières UP ont payé 49% de leurs cotisations et doivent toujours Rs 197 crore.

Alors que les sucreries de l’Uttar Pradesh se rapprochent progressivement de la fermeture, les 120 sucreries de l’État ont jusqu’à présent produit 110 lakh tonnes, soit environ 12% de moins que la production de 126 lakh l’an dernier.

Sur les 120 sucreries en activité, 110 ont fermé leurs portes tandis que les 10 autres devraient fermer d’ici la fin du mois ou au début de juin. Selon des sources de l’industrie, la saison en UP pourrait bien se terminer avec une production totale d’un peu plus de 110,5 lakh.

Selon les données consultées par FE, comme le 24 mai, les 120 moulins qui ont fonctionné cette saison ont payé 20 324 crores de canne à sucre aux agriculteurs, tandis que 11 913 crores de Rs sont toujours en attente. Les 93 sucreries privées opérant dans l’État ont dégagé 65% de leurs cotisations et doivent encore environ Rs 10 087 cr, tandis que 24 sucreries UP Cooperative ont payé 38,48% et doivent Rs 1629 cr.

Le paiement de Rs 20,324 crore est légèrement supérieur à 63% du total des droits de canne pendant la saison, lorsque les moulins ont broyé 1018,82 lakh de canne à sucre pour produire 109,81 lakh de sucre.

On peut mentionner que l’UP a historiquement fermé les saisons sucrières avec des droits de canne à sucre élevés. Alors que les cotisations de canne de l’année dernière (2019-20) à la fin de la saison se situaient à un sommet historique de Rs 14,800 crore, en 2018-19, les cotisations de clôture étaient à Rs 10,213,88 crore, tandis qu’en 2017-18, les cotisations de clôture étaient à hauteur de Rs 12,419,63 crore.

Alors que le paiement moyen de l’État est d’environ 63%, la performance de certaines sucreries privées est extrêmement médiocre. Les principaux défaillants sont les deux moulins du groupe Yadu qui n’ont fait que 3,06% de ses droits totaux de canne à sucre, tandis que les deux moulins du groupe Modi n’ont payé que 3,93% de ses droits totaux de canne à sucre. Le groupe Bajaj, qui possède 14 sucreries dans l’État, a payé un maigre 15,8% de ses cotisations totales, tandis que les trois sucreries du groupe Simbhaoli n’en ont payé que 24,12%.

Cependant, des groupes tels que Dwarikesh, DSC, Dalmia, Birla, Dhampur, Triveni, IPL et Balrampur Chini ont bien payé. Alors que les trois moulins de Dalmia ont payé 94,66%, le groupe Dwarikesh, qui possède trois sucreries, a payé 93,66% de sa cotisation. Les 10 sucreries du groupe Balrampur ont payé 93,48%, tandis que les quatre usines de DSCL ont payé 92,70%. Les cinq usines de Dhampur qui ont payé 86,83%, suivies des quatre usines du groupe Birla ont payé 80,44%. Les sept usines de Triveni ont dégagé 87,68% de leurs droits, tandis que les six usines d’Indian Potash ont payé 71,84%.

