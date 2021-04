La production de sucre du Maharashtra atteindra 107 lakh tonne; saison dernière étape

Jusqu’à présent, environ 87 usines ont effectué des paiements à 100% de la canne à sucre et près de 101 usines doivent encore des cotisations aux agriculteurs.

La saison des sucres 2020-21 dans le Maharashtra en est à sa dernière étape et devrait se terminer le 15 mai, ont déclaré de hauts responsables. La production de sucre a déjà atteint 105 lakh tonne et devrait atteindre 107 lakh tonne, a déclaré Shekhar Gaikwad, commissaire d’Etat au sucre, à FE.

Gaikwad a déclaré que seulement 46 des 188 usines sont toujours opérationnelles et que les travailleurs de 142 usines sont retournés dans leur ville natale. Jusqu’à présent, l’État a broyé quelque 999,50 lakh de canne à sucre pour produire 105 lakh de sucre avec une récupération de 10,48%. Une autre tonne de canne à sucre de 2 lakh est encore disponible pour le broyage et cela devrait être terminé d’ici la première quinzaine de mai, a-t-il déclaré.

La plupart des moulins des régions de Kolhapur et de Sangli, qui sont considérés comme les sucrières de l’État, ont terminé leur saison. La majorité des usines de Pune et de Satara ont soit terminé leur saison, soit sont dans la dernière étape, ont déclaré des responsables, ajoutant que les moulins de la région de Marathwada devraient être parmi les derniers à terminer le broyage d’ici mai. Malgré une production élevée, les usines ont eu du mal à payer les agriculteurs en raison du manque de demande de sucre.

Selon le dernier rapport sur les arriérés, les usines doivent encore aux agriculteurs 2 073,05 crores de roupies en paiements de canne à sucre ou en redevances sur les prix équitables et rémunérateurs (FRP). Les moulins ont jusqu’à présent payé 19 286,65 crore Rs, soit 90,29% du total des paiements FRP cette saison. Le FRP total payable aux agriculteurs est de Rs 21 359,69 crore. Le Sugar Commissionerate a pris des mesures contre 19 moulins pour leur non-paiement de FRP. Des ordonnances de certificats de revenus et de recouvrement ont été émises à ces 19 usines pour la saisie de leurs propriétés. L’ordonnance de contrôle de la canne à sucre de 1966 exige que les usines paient le PRF de base dans les 14 jours suivant l’achat, à défaut de quoi les usines doivent payer un intérêt de 15% par an. Le défaut des moulins de le faire permet au commissaire de recouvrer le même montant que les redevances fiscales en saisissant et en mettant aux enchères leurs propriétés.

Jusqu’à présent, environ 87 usines ont effectué des paiements à 100% de la canne à sucre et près de 101 usines doivent encore des cotisations aux agriculteurs. Bien que la production ait été bonne, les ventes de sucre ont été une plus grande préoccupation pour les usines, la plupart ayant du mal à atteindre leur quota de vente mensuel. La plupart des usines prévoient des problèmes de besoin en fonds de roulement au cours de la prochaine saison avec un excès de sucre à portée de main.

Les meuniers coopératifs se sont donc opposés au quota de vente de 22 lakh de sucre accordé pour avril. Avec la mise en place de restrictions en raison de la flambée des cas de Covid, les meuniers ont déclaré que le respect du quota augmenté sera difficile et entraînera probablement des quotas expirés. Jaiprakash Dandegoankar, président de la Fédération nationale des sucreries coopératives, a déclaré que les restrictions avaient affecté la vente de sucre, car la consommation dans les hôtels et les restaurants avait été touchée et les usines avaient du mal à atteindre leur quota de vente, ce qui entraînait une crise de liquidité.

