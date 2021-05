La production de sucre en Inde augmente de 16%; Maharashtra, chiffres de sortie similaires d’horloge UP

La production du Karnataka, troisième plus grand pays producteur de sucre du pays, est passée à 41,67 lakh tonne jusqu’en avril contre 33,82 lakh tonne il y a un an.

Les sucreries à travers le pays ont produit ensemble 299,15 lakh tonne d’édulcorant jusqu’au 30 avril, contre 258,09 lakh tonnes produites à la même époque l’année dernière, soit une augmentation de près de 16%, a déclaré lundi l’organisme industriel Isma.

Communiquant les chiffres de production, Isma a déclaré que les usines d’Uttar Pradesh, le plus grand État producteur de sucre du pays, avaient produit 105,62 lakh de tonne de sucre jusqu’en avril 2021, soit 10,90 lakh de moins que 116,52 lakh de tonne réalisée par elles l’année dernière à la date correspondante. .

«Sur 120 usines qui ont fonctionné dans l’État cette année, 75 usines ont mis fin à leur concassage et 45 usines poursuivent leurs activités cette année, comparativement à 75 usines qui fonctionnaient le 30 avril 2020, l’année dernière», a-t-il déclaré, ajoutant que alors que la plupart des usines en activité dans l’UP devraient fermer d’ici la quinzaine, certaines pourraient continuer jusqu’à la fin du mois de mai.

Dans le Maharashtra, la production de sucre jusqu’au 30 avril était de 105,63 lakh de tonne, contre 60,95 lakh de tonne produite l’année dernière à la même période, soit près de 44,68 lakh de plus que l’année dernière. «Au cours de la saison sucrière actuelle, 167 moulins ont fermé leurs opérations de broyage dans l’État tandis que 23 sucreries sont toujours en activité, contre lesquelles seules trois usines fonctionnaient l’année dernière à la date correspondante», a-t-il déclaré, ajoutant que la plupart des sucreries on s’attend à ce que les usines en activité au cours de la saison en cours fermeront dans les 15 à 20 prochains jours.

Entre autres États, le Gujarat a produit 10,15 lakh tonne de sucre jusqu’en avril, tandis que la production du Tamil Nadu s’élevait à 6,04 lakh tonne. L’Andhra Pradesh, le Telangana, le Bihar, l’Uttarakhand, le Punjab, l’Haryana, le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, le Rajasthan et l’Odisha ont collectivement produit 30,04 tonnes de lakh jusqu’au 30 avril.

En ce qui concerne les exportations de sucre, Isma a déclaré que les usines ont conclu des contrats pour des expéditions de 54 à 55 lakh jusqu’à présent. «Sur ce total, environ 25,24 tonnes de lakh de sucre ont été physiquement exportées hors du pays en janvier et mars 2021 et 10 lakh supplémentaires devraient avoir été expédiées en avril 2021, portant la quantité totale exportée à plus de 35 lakh. jusqu’à la fin du mois d’avril 2021. Selon les rapports du marché, 8 à 10 lakh supplémentaires de sucre devraient être exportées physiquement en mai 2021 », indique-t-il.

Sur le front de l’éthanol, Isma a déclaré que contre la quantité totale de LoI de 325,93 crore litres, 302,53 crore litres ont été contractés et 117,72 crore litres d’éthanol ont été fournis au 19 avril 2021. «Le pays, en moyenne, a réalisé un pourcentage de mélange de 7,36%, tandis que 11 grands États comme l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, le Karnataka, l’Uttarakhand, le Bihar, l’Haryana, le Punjab, Delhi, Goa, le Gujarat et l’Himanchal Pradesh ont atteint un pourcentage de mélange encore plus élevé, allant jusqu’à 10% », a-t-il ajouté.

