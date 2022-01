La production de sucre indienne d’octobre à décembre en hausse de 4,75 pc à 115,70 lakh tonne: NFCSFL

On estime que la production de sucre du pays a augmenté de 4,75 % pour atteindre 115,70 tonnes lakh au cours de la période octobre-décembre de la saison 2021-22, a annoncé lundi l’organisme des coopératives sucrières NFCSFL.

On estime que la production de sucre du pays a augmenté de 4,75 % pour atteindre 115,70 tonnes lakh au cours de la période octobre-décembre de la saison 2021-22, a annoncé lundi l’organisme des coopératives sucrières NFCSFL. La production de sucre s’élevait à 110,45 lakh tonne au cours de la même période de la saison 2020-21. La saison des sucres s’étend d’octobre à septembre.

Environ 491 moulins avaient broyé 1227,17 lakh tonne de canne à sucre au 31 décembre 2021, soit plus qu’il y a un an, selon les dernières données publiées par la Fédération nationale des coopératives sucrières Ltd (NFCSFL).

Selon la NFCSFL, la production dans l’Uttar Pradesh, premier État producteur de sucre du pays, est restée inférieure à 30,90 lakh tonne en octobre-décembre de la saison 2021-22, contre 33,65 lakh tonne il y a un an.

Cependant, la production dans le Maharashtra, le deuxième plus grand État producteur de sucre du pays, est passée à 45,75 lakh tonne contre 39,85 lakh tonne, tandis qu’au Karnataka la production est passée à 24,90 lakh tonne contre 24,15 lakh tonne au cours de la même période.

La production de sucre au Gujarat est restée légèrement supérieure à 3,40 lakh tonne d’octobre à décembre de cette année, contre 3,35 lakh tonne il y a un an. Les données de la NFCSFL ont montré une augmentation marginale de la production dans les États du Madhya Pradesh, du Pendjab, du Tamil Nadu, du Telangana et de l’Uttarakhand.

La production totale de sucre pour la saison 2021-22 est fixée à 315 lakh tonne, contre 311,05 lakh tonne pendant la saison 2020-21, a-t-il ajouté.

