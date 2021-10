La production de sucre sera plus faible au cours de la saison en cours, selon l’ISMA

« On estime que le détournement du jus de canne et de la mélasse B pour la fabrication d’éthanol réduira la production de sucre d’environ 34 tonnes lakh au cours de la saison 2021-22, similaire aux estimations préliminaires publiées par l’ISMA », a-t-il ajouté.

La production de sucre du pays est fixée à 305 tonnes lakh au cours de la saison 2021-22 en cours, principalement en raison du détournement de la production d’éthanol, a déclaré jeudi l’Indian Sugar Mills Association (ISMA). La production de sucre était de 311,8 tonnes lakh au cours de la saison 2020-21.

Après le Brésil, l’Inde a commencé à détourner massivement la canne à sucre pour son programme de mélange d’éthanol. Avec une capacité de production d’éthanol plus élevée et un excédent continu de canne à sucre, une plus grande quantité de jus/sirop de canne et de mélasse B sera détournée vers l’éthanol au cours de la saison 2021-22, a déclaré l’ISMA.

« On estime que le détournement du jus de canne et de la mélasse B pour la fabrication d’éthanol réduira la production de sucre d’environ 34 tonnes lakh au cours de la saison 2021-22, similaire aux estimations préliminaires publiées par l’ISMA », a-t-il ajouté. Cependant, une meilleure image du détournement pourra être établie après la finalisation des appels d’offres pour l’éthanol pour 2021-22. Déjà, les usines ont soumis des offres pour l’approvisionnement en éthanol, a indiqué l’association.

En publiant la première estimation, l’organisme industriel a déclaré que le broyage de la canne à sucre au cours de la saison 2021-22 en cours avait déjà commencé dans certaines régions et devrait commencer bientôt dans les autres régions du pays. « L’ISMA estime la production de sucre en 2021-2022 à environ 305 tonnes lakh, inférieure à son estimation préliminaire de 310 tonnes lakh publiée en juillet 2021 », a-t-il déclaré.

La production de sucre est estimée à 122,5 tonnes lakh dans le Maharashtra, 113,5 tonnes lakh dans l’Uttar Pradesh, 49,5 tonnes lakh au Karnataka sans tenir compte d’un détournement de sucre pour l’éthanol, a déclaré. Ce sont les trois principaux États producteurs de sucre du pays. L’ISMA a déclaré qu’elle s’attend à une baisse marginale des rendements et à une reprise du sucre dans l’Uttar Pradesh en raison des pluies inhabituelles, en particulier dans la région orientale. Étant donné que la disponibilité de la repousse est plus élevée que la canne à planter dans le Maharashtra, le rendement par hectare devrait être légèrement inférieur à celui de la saison dernière. Les autres États devraient produire collectivement 53,1 tonnes de sucre lakh au cours de la saison 2021-22.

Le pays devra continuer à exporter environ 60 lakh tonnes de sucre excédentaire au cours de la saison 2021-22 (octobre-septembre), a-t-il ajouté. Au 1er octobre, a indiqué l’association, il existe un solde d’ouverture de 82,9 tonnes lakh de sucre dans le pays, soit 25 tonnes lakh de moins qu’il y a un an. Mais c’est encore plus que les besoins nationaux pour les premiers mois de la saison en cours, a-t-il ajouté. L’ISMA révisera à nouveau les estimations de la canne à sucre et de la production de sucre en janvier 2022.

