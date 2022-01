La production de thé de Darjeeling chute à un niveau record en 2021

Bien qu’une augmentation de 0,63 million de kg de la production se soit produite en 2020, il y a eu une baisse de 50% par rapport à la capacité de production moyenne de la région, ont indiqué des sources de l’industrie du thé.

Le thé Darjeeling, porte-drapeau du thé indien et l’une des variétés de thé les plus populaires au monde, est en voie d’extinction. La production de thé Darjeeling est tombée à 6,19 millions de kg en 2021, le plus bas jamais enregistré, selon les données fournies par le Tea Board.

Bien qu’une augmentation de 0,63 million de kg de la production se soit produite en 2020, il y a eu une baisse de 50% par rapport à la capacité de production moyenne de la région, ont indiqué des sources de l’industrie du thé. Darjeeling a produit 6,39 millions de kg en 2019.

Agitation politique, pandémie de Covid-19, conditions météorologiques erratiques, plantations non viables, augmentation des coûts de production ont entraîné la chute de la variété Darjeeling.

De plus, la qualité a été compromise avec de nombreux planteurs cueillant plus tôt que prévu, faute d’argent. Une bonne récolte de première récolte rapporte 35% des revenus annuels du thé Darjeeling. La production de novembre ou dernière production de la campagne est en baisse à 0,35 million de kg contre 0,59 million de kg à la même période l’an dernier.

S’adressant à FE, Atul Asthana, PDG de Goodricke Tea, la production à Darjeeling diminue depuis 2017. D’un niveau de 10 millions de kg, elle est passée à six millions de kg. La qualité s’est également détériorée dans les quelques 87 plantations de thé opérationnelles.

« Les buissons existants ont besoin d’être arrachés et replantés de toute urgence. Le coût de production à Darjeeling a atteint Rs 700 le kg mais les prix sur les marchés internationaux et nationaux ne sont pas rémunérateurs. De plus, les replantations ne peuvent pas avoir lieu sans l’aide du gouvernement, mais pour le ministère concerné, cela peut sembler être une très petite ingérence », a déclaré Asthana.

En 2021, la production de Darjeeling de première récolte, produisant la variété la plus fine et cueillie entre mars et avril, a été durement touchée à 0,66 million de kg contre 1,28 million de kg durant la même période en 2019, pour une sécheresse prolongée.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.