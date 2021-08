La production de “The Flash” s’arrête après qu’un accident de Batcycle a envoyé un membre d’équipage à l’hôpital

La production du film autonome The Flash a été interrompue jeudi après qu’un membre de l’équipe a été impliqué dans un accident sur le plateau écossais. Pendant le tournage à Glasgow, un caméraman a heurté la moto de Batman, la Batcycle, et a été blessé dans la collision. Le membre d’équipage a eu besoin d’une assistance médicale à la suite de l’accident, mais il n’a pas été grièvement blessé.

“Un accident s’est produit lors du tournage de The Flash, où heureusement personne n’a été grièvement blessé. Le membre de l’équipe impliqué a reçu des soins médicaux immédiats dans le cadre du protocole”, a déclaré un porte-parole de Warner Bros. Pictures à Variety dans un communiqué. “Nous prenons le bien-être de tous nos employés au sérieux et avons mis en place des procédures strictes de santé et de sécurité sur toutes les productions.”

Le flash mettra en vedette Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen. Barry a été présenté dans une apparition dans Batman v. Superman: Dawn of Justice et a joué un rôle plus important dans Justice League. Le Batman de Ben Affleck sera de retour, ainsi que Michael Keaton en tant que Batman plus âgé d’une chronologie différente. Le Flash suivra Barry dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, déclenchant accidentellement le chaos dans sa propre chronologie (d’où les deux Batmen).

Sasha Calle dans le rôle de Supergirl complète le casting de The Flash; Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West, l’amoureuse de Barry; Maribel Verdú dans le rôle de Nora Allen, la mère assassinée de Barry ; et Ron Livingston comme Henry Allen, le père de Barry qui a été blâmé pour la mort de Nora. Livingston remplace Billy Crudup, qui est brièvement apparu sous le nom d’Henry Allen dans Justice League. Le Flash a été en proie à des problèmes, notamment un cycle de rotation des réalisateurs et des retards de tournage en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, le directeur informatique Andy Muschietti est finalement venu à bord pour diriger le film. La scénariste de Bumblebee, Christina Hodson, a écrit le scénario.

Muschietti a déclaré à Vanity Fair l’année dernière que la relation entre Barry et Bruce Wayne d’Affleck était un aspect majeur du film. “L’interaction et la relation entre Barry [Allen] et Wayne d’Affleck apportera un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant », a-t-il expliqué. « C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère dans un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. » Le flash sortira en salles le 4 novembre 2022.