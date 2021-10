La production de The Mandalorian commence les enregistrements de la saison 3 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Les rumeurs suggèrent que la troisième saison de The Mandalorian a commencé à tourner dans les studios Disney à Manhattan, en Californie.

Le compte officiel du portail Bespin Bulletin a partagé sur les réseaux quelques images des enregistrements du nouveau batch de The Mandalorian pour la plateforme Disney+ en Californie, aux États-Unis.

De même, l’absence de l’acteur Pedro Pascal, qui incarne Din Djarin dans la série, s’est confirmée, car il tourne l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us avec Bella Ramsey au Canada.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie pour la troisième partie, mais les enregistrements devraient se terminer jusqu’à la fin mars de l’année prochaine, en attendant sa première sur la plateforme de streaming Disney +.

Source : Cependant