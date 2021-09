La production d’écrans pliables Samsung augmente avec une forte demande

in

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Un nouveau rapport affirme que Samsung augmente sa capacité à fabriquer des écrans pliables Samsung pour smartphones. Le rapport indique qu’il agrandira son usine de production d’écrans au Vietnam plus tard cette année. Le besoin de plus d’écrans est motivé par la forte demande de téléphones pliables.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 viennent d’être lancés. Cependant, la société n’attend apparemment pas pour voir s’il s’agira de succès commerciaux. Au lieu de cela, il serait en train de miser sur la future production de smartphones pliables. Un nouveau rapport du Korean Economic Daily affirme que Samsung Display se prépare à une expansion majeure de l’usine conçue pour augmenter considérablement sa production d’écrans flexibles.

L’histoire prétend que l’usine d’affichage de Samsung à Bac Ninh, au Vietnam, commencera son expansion plus tard cette année, pour un achèvement fin 2021 ou début 2022. Une fois qu’elle sera terminée, l’histoire dit que l’usine augmentera sa production d’écrans pliables de 17 millions d’unités à 25 millions d’unités par an, soit environ 47%. Le rapport affirme que 10 millions de ces écrans seront destinés aux futurs téléphones Galaxy Z Fold, tandis que les 15 millions restants seront destinés aux plus petits combinés Galaxy Z Flip.

L’histoire rapporte également que les précommandes de ses deux derniers téléphones pliables ont déjà généré 920 000 préventes d’unités dans sa Corée du Sud natale. Il affirme également que les précommandes en Chine ont dépassé le million d’unités. En comparaison, le Galaxy Fold original défectueux n’a vendu que 500 000 unités dans le monde, tandis que les téléphones Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip n’ont vendu qu’un total combiné de 1,5 million d’unités. L’article affirme que Samsung a déjà fabriqué 3 millions d’unités combinées de ses deux derniers téléphones pliables au cours de ses deux premiers mois de production.

Si Samsung réussit effectivement à faire du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 de grands succès, vous pouvez parier que sa concurrence fera également des téléphones pliables une plus grande priorité. Cela devrait également amener Samsung Display à obtenir des commandes plus importantes de la part de fabricants de téléphones tiers.