La production d’iPhone aurait été brièvement interrompue dans un scénario de «cauchemar avant Noël» causé par une pénurie de pièces

Alors que la saison des achats des Fêtes toujours importante d’Apple se poursuit, la société est confrontée à ce qu’un nouveau rapport de Nikkei Asia décrit comme le « cauchemar avant Noël ». Selon le rapport, Apple intensifie la pression sur les fournisseurs au milieu des pénuries d’iPhone et d’iPad ayant un impact sur les délais.

Le rapport d’aujourd’hui indique qu’Apple a manqué d’environ 20 % ses objectifs de production d’iPhone 13 en septembre et octobre. De plus, Apple aurait été contraint de réduire son objectif de production totale d’iPhone 13 entre 83 et 85 millions, contre 95 millions d’unités initialement.

Mais les pénuries n’affectent pas seulement la dernière et la plus grande gamme d’iPhone 13 d’Apple. Le rapport explique que les prévisions de production pour les anciennes générations d’iPhone ont également chuté d’environ 25 % au cours des derniers mois. En tant que tel, Apple est également à environ 15 millions d’unités de son objectif de construire 230 millions d’iPhones au total cette année, selon le rapport.

En fait, Nikkei dit qu’Apple a en fait interrompu l’assemblage de l’iPhone et de l’iPad pendant quelques jours en octobre, ce qui n’a pas été fait depuis plus d’une décennie.

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, l’assemblage de l’iPhone et de l’iPad a été interrompu pendant plusieurs jours en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des restrictions d’utilisation de l’électricité en Chine, ont déclaré à Nikkei plusieurs sources connaissant la situation. « En raison du nombre limité de composants et de puces, cela n’avait aucun sens de faire des heures supplémentaires les jours fériés et de donner un salaire supplémentaire aux travailleurs de première ligne », a déclaré à Nikkei Asia un responsable de la chaîne d’approvisionnement impliqué. « Cela n’est jamais arrivé auparavant. Les vacances d’or chinoises dans le passé étaient toujours la période la plus mouvementée lorsque tous les assembleurs se préparaient à la production. »

Le rapport note également que les pénuries affectant la production d’iPhone, d’iPad et de Mac concernent les composants périphériques, notamment les « puces de gestion de l’alimentation de Texas Instruments et les émetteurs-récepteurs de Nexperia ainsi que les puces de connectivité de Broadcom ».

Mais malgré les pénuries et les objectifs manqués, Apple fait toujours pression sur ses partenaires pour accélérer le développement de l’iPhone en décembre et janvier. Le rapport indique qu’Apple a demandé aux fournisseurs de « réaccélérer leur production d’iPhone pour novembre, décembre et janvier ».

Le rapport d’aujourd’hui de Nikkei intervient après qu’Apple aurait averti les fournisseurs de la diminution de la demande d’iPhone 13 en raison des pénuries.

