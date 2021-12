La production d’iPhone en Inde à nouveau perturbée par l’intervention d’Apple

La production d’iPhone en Inde a de nouveau été perturbée à la suite de plaintes de travailleurs. L’assemblage a été suspendu dans une usine de Wistron l’année dernière à la suite d’une émeute pour des salaires sous-payés, et la production a maintenant été interrompue dans une usine de Foxconn après qu’Apple a confirmé les plaintes concernant le logement des travailleurs.

Il est courant en Inde et en Chine que les travailleurs saisonniers de l’iPhone soient recrutés à des distances considérables et vivent dans des dortoirs fournis par l’entreprise pendant la durée de leur contrat…

Apple a placé Foxconn en probation et a ordonné au fournisseur de mettre les conditions aux normes requises avant la reprise de la production.

Rapports Bloomberg.

Apple a mis l’usine de Foxconn dans le sud de l’Inde en probation à la suite de manifestations de travailleurs et d’une enquête qui a révélé des conditions de vie inférieures aux normes. Foxconn, qui utilise l’installation pour assembler des iPhones parmi d’autres gadgets, s’est excusé pour les manquements aux normes de santé et s’est engagé à réorganiser sa gestion et ses opérations dans le pays. L’usine, située à Sriperumbudur à la périphérie de Chennai, a été fermée après les manifestations et reprendra ses activités une fois que les « améliorations nécessaires » auront été apportées […] « Suite aux récentes préoccupations concernant la sécurité alimentaire et les conditions d’hébergement à Foxconn Sriperumbudur, nous avons envoyé des auditeurs indépendants », a déclaré un porte-parole d’Apple. «Nous avons constaté que certains des dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondent pas à nos exigences et nous travaillons avec le fournisseur pour garantir qu’un ensemble complet de mesures correctives est rapidement mis en œuvre.»

L’entreprise de Cupertino a déclaré que tous les travailleurs continueront d’être payés pendant la suspension et que Foxconn agrandira les espaces de vie, améliorera les installations de baignade et fournira de l’eau potable (!).

Cette décision intervient presque exactement un an après l’émeute dans une usine d’iPhone de Wistron en Inde. Les travailleurs ont allégué qu’ils avaient été payés moins que ce qui leur avait été promis lors de leur recrutement. Le gouvernement indien et Apple ont tous deux lancé des enquêtes et ont tous deux conclu que les travailleurs avaient raison.

Les pratiques d’exploitation telles que le sous-paiement des salaires, les horaires irréguliers et les mauvaises conditions de travail étaient courantes dans l’unité d’assemblage et de fabrication de Wistron Corporation dans l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde, comme détaillé par son département des usines, des chaudières, de la sécurité et de la santé industrielles. […] Il y a également eu des allégations d’intermédiaires exploitant les travailleurs contractuels et écrasant leurs salaires, la police examinant le rôle de six entrepreneurs qui ont agi comme intermédiaires pour Wistron. Ils auraient attiré les travailleurs en leur promettant une allocation supplémentaire s’ils renonçaient à des pauses.

Apple a pris la même mesure dans cette affaire.

Apple a déclaré samedi qu’il avait placé Wistron en probation et que le sous-traitant n’obtiendrait aucune nouvelle affaire tant qu’il n’aurait pas pris des mesures correctives.

La production d’iPhone en Inde s’est développée à mesure que les ventes nationales augmentent et Apple cherche à réduire sa dépendance à l’égard de la Chine en tant que plaque tournante de la fabrication.

Photo : Mukund Nair/Unsplash

