La production domestique de gaz naturel augmente de 21% en avril-septembre

La production a également commencé le 31 août à partir du puits de gaz en eau profonde U1B de l’Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) situé dans le bloc KG-DWN 98/2, qui a une production de pointe estimée à 1,2 million de mètres cubes standard par jour (mscmd ).

La production nationale de gaz naturel a augmenté de 21 % pour atteindre 16 890,9 millions de mètres cubes standard (mscm) au premier semestre de l’exercice en cours sur une base annuelle, principalement en raison de la production plus élevée de Reliance Industries Ltd (RIL) et de Le champ en eaux ultra-profondes de BP dans le bloc KG-D6 du bassin de Krishna Godavari sur la côte est. La production avait chuté de 8,1% en glissement annuel à 28 670,6 mscm au cours de l’exercice 21.

Heureusement, l’augmentation de la production nationale a coïncidé avec une hausse substantielle des prix internationaux du GNL, entraînant une réduction de la dépendance à l’égard des importations de gaz naturel de 54 % en avril-septembre 2020 à 49 % au cours de la période correspondante cette année. Au cours des six premiers mois de l’exercice, les volumes d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) ont chuté de 0,8 % en glissement annuel à 15 678 mscm. Cependant, la valeur des importations au cours de la même période a augmenté de 71 % en glissement annuel pour atteindre 5,3 milliards de dollars.

Les tarifs au comptant du GNL en Asie étaient passés de 6,9 ​​$/mbtu au début de l’exercice à 17,7 $/mbtu à la fin août. Les prix ont franchi 33 $/mbtu début octobre dans un contexte de faibles stocks, d’une forte demande et d’une offre limitée de carburant, et se négocient actuellement à environ 35 $/mbtu.

La demande de gaz naturel sur le marché intérieur dépend traditionnellement des engrais, des entités de distribution de gaz de ville, de l’électricité, des raffineries et des industries pétrochimiques. L’impact des prix plus élevés du GNL se fait sentir de manière disproportionnée parmi les utilisateurs, en fonction de facteurs tels que l’accès à un gaz domestique moins cher et les subventions gouvernementales. Aussi, comme la plupart des importations de GNL sont réalisées dans le cadre de contrats à long terme à des prix prédéterminés, la flambée des prix finaux dans le pays est bien inférieure à la hausse enregistrée des prix spot mondiaux.

Le gouvernement de l’Union a récemment augmenté le prix du gaz produit dans le pays dans le cadre du mécanisme des prix administrés de 62 % à 2,9 $/mbtu, avec effet pour six mois à compter du 1er octobre. Le prix plafond pour le gaz produit à partir des champs difficiles, tels que RIL-BP et ONGC blocs au large de la côte est, a également été augmenté de 69 % à 6,13 $/mbtu. Les 14,9 millions de tonnes (MT) de pétrole brut produites dans le pays au cours du mois étaient de 3,2% inférieures à la production de l’année précédente. Environ 85 % des besoins en pétrole brut du pays doivent être importés.

La production d’ONGC d’avril à septembre 2021 était de 9,7 MT, soit 4,4% de moins que la production de la période correspondante de l’année dernière, principalement en raison de l’impact du coronavirus et des précipitations sur les opérations. Les importations de pétrole brut ont augmenté de 12,9% à 100,7 MT au cours de la première moitié de l’exercice tandis que la valeur des importations a augmenté de 127,7% à 51 milliards de dollars au cours de la même période.

Le prix du panier indien de brut est actuellement d’environ 82 $/baril, contre 69 $/baril à la mi-août, soutenu par la reprise de la demande mondiale et la production limitée des principaux pays exportateurs de pétrole.

