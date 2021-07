La production du mineur vert BTC Bitfarms a augmenté de 50% après l’interdiction de la Chine alors que Compass devient nucléaire

Comparer

La société minière nord-américaine de Bitcoin, cotée en bourse, Bitfarms, a doublé sa productivité cette année au milieu de la répression chinoise et de la migration minière qui en a résulté.

L’équipe canadienne d’exploitation minière hydroélectrique affirme qu’elle alimente actuellement environ 1,5% de l’ensemble du réseau Bitcoin avec plus de 99% d’énergie verte renouvelable.

Dans une mise à jour de la production du 14 juillet, la société a révélé qu’elle avait extrait 1 357 BTC au cours des six premiers mois de 2021, ajoutant qu’il s’agissait de la plus grande quantité de BTC extraite en Amérique du Nord telle que rapportée par les mineurs cotés en bourse.

Il a prévu la production de plus de 400 BTC pour le mois de juillet, ce qui serait le double des 199 extraits en janvier, et plus de 50 % sur les 365 BTC extraits en juin.

Bitfarms, qui a été fondée en 2017, a également déclaré que plus de 95 % de sa production cette année, soit 1 445 BTC, avaient été déposés sous séquestre au 12 juillet.

Plus tôt ce mois-ci, Bitcoin a connu sa plus grande baisse de difficulté dans l’histoire en raison de la répression minière en Chine et de l’arrêt des opérations qui en a résulté. BitInfoCharts a signalé une diminution de 42,5% de la difficulté depuis fin mai et plus de la moitié de celle-ci s’est produite ce mois-ci.

Cela a permis à Bitfarms de produire des quantités nettement plus élevées de BTC à un coût inférieur par unité produite, ajoute le rapport. La hausse de la productivité n’a pas empêché les actions de la société de prendre un coup fin juin, comme l’a rapporté Cointelegraph.

Le fondateur et PDG de Bitfarms, Emiliano Grodzki, a déclaré que l’embargo minier Bitcoin de Pékin était une bonne nouvelle pour l’entreprise, qui a ainsi presque doublé sa part de marché.

«Les rapports indiquent que l’interdiction de l’extraction de crypto-monnaie par la Chine et l’exode des plates-formes minières à la recherche de nouveaux logements pourraient prendre une longue période à résoudre. Bitfarms est bien placé pour tirer parti de l’opportunité économique considérablement améliorée. »

L’entreprise a déjà entamé ce processus avec l’installation de 1 500 mineurs MicroBT Bitcoin dans son centre de données de Magog, au Québec, ajoutant 120 PH/s de production totale en juin 2021.

La boussole pointe vers l’énergie nucléaire

Dans un développement distinct de l’industrie minière, la société minière et d’hébergement nord-américaine Compass Mining a signé un accord de 20 ans avec la société de fission nucléaire Oklo, qui fournira à la société 150 mégawatts d’électricité.

Selon le PDG de Compass, Whit Gibbs, les premiers mini-réacteurs d’Oklo seront déployés en 2023 ou 2024 et les coûts seront « considérablement » inférieurs à ceux actuellement utilisés par la société de production d’électricité.

Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, les réacteurs nucléaires ne produisent pas de pollution de l’air ou de dioxyde de carbone pendant leur fonctionnement, mais la principale préoccupation environnementale qui leur est liée est la création de déchets radioactifs.

Compass est également en pourparlers avec la ville crypto-amicale de Miami pour obtenir de l’électricité de la centrale nucléaire de Turkey Point, selon un rapport du Nasdaq.