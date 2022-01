La production industrielle progresse de 1,4 pc en novembre

Selon les données de l’indice de la production industrielle (IIP) de l’Office national des statistiques (NSO), la production du secteur manufacturier a augmenté de 0,9% en novembre de l’année dernière.

La production industrielle de l’Inde a augmenté de 1,4% en novembre 2021, selon les données officielles publiées mercredi.

En novembre 2021, la production minière a augmenté de 5 % et la production d’électricité a augmenté de 2,1 %.

L’IIP s’était contracté de 1,6% en novembre 2020.

D’avril à novembre de cet exercice, l’IIP a augmenté de 17,4 pour cent contre une contraction de 15,3 pour cent au cours de la même période l’an dernier.

La production industrielle est touchée en raison de la pandémie de coronavirus depuis mars 2020, alors qu’elle s’était contractée de 18,7%.

Il a diminué de 57,3% en avril 2020 en raison d’une baisse des activités économiques à la suite du verrouillage imposé pour freiner la propagation des infections à coronavirus.

